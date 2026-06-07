Приступ скрепоносной экзальтации О. Андрей Мизюк

7.06.2026, 10:49

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Андрей Мизюк

Результаты выборов в Армении могут очень расстроить Москву.

Российская Служба внешней разведки снова впала в скрепоносную экзальтацию: в Армении обижают русского православного священника! Европейские антихристы пытаются расколоть христианское единство РПЦ и Армянской апостольской церкви! Единства, правда, не было, а в Армении – парламентские выборы, результаты которых очень не понравятся России.

Служба внешней разведки не первый раз мужественно становится на защиту Русской православной церкви в ее зарубежной (зачеркнуто: разведывательной) деятельности. Первый приступ скрепоносной экзальтации в этом году состоялся в январе: вселенский патриарх Варфоломей, посмевший учредить экзархат в Литве, оказался «антихристом в рясе».

Ситуация с антихристами в странах, где веет русским духом РПЦ, ухудшается, теперь их обнаружился уже целый коллектив — на сей случай это евроантихристы: они покусились на Ереванско-Армянскую епархию РПЦ. По совпадению (случайному, конечно), именно в пределах этой епархии проходят парламентские выборы, и армяне никак не хотят опомнится и попасть под горячую, ухватистую руку РФ.

Как только ни уговаривали их из Кремля! Кремлевский пересидент Путин сперва напомнил армянам о судьбе Украины, а потом снизошел до того, что поздравил армянского премьера Никола Пашиняна с днем рождения; Москва заботливо обнаружила, что цветы и рыба из Армении свежие, в армянской минеральной воде — минеральные соли и углекислый газ, в коньяке — выдержанный дистиллят, овощи и зелень, сухофрукты и орехи красивы и вкусны, а значит, все это представляет страшную опасность для тысячелетней российской цивилизации.

Расчет был, вероятно, на то, что удрученные внешнеторговой бедой армяне пойдут штурмовать резиденцию премьер-министра. И что же? Никакого покаяния!

Раз так, на помощь должна прийти религия.

Мягкая, но сила

Российские разведчики установили, что западные антихристы повели грубую атаку на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в г. Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна. Прикормленные Брюсселем неправительственные организации «Союз информированных граждан» и «Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи» обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня с. г. парламентские выборы.

Действительно, координатор программ Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян сообщил, что 102-я российская военная база, расквартированная в Гюмри, вмешивается в выборы в Армении, а Тимофей Казарян проводит агитационные действия с работающими на базе гражданами Армении.

Иоаннисян рассказывает:

«Граждане, позвонившие нам и пожелавшие остаться анонимными из-за опасений возможного преследования со стороны командования базы, сообщают, что их напрямую принуждают голосовать за определенную политическую партию, угрожая увольнением. Более того, российское командование, предположительно, требует, чтобы это давление сотрудники распространяли также на членов своих семей, родственников и друзей, тем самым увеличивая число контролируемых голосов».

Союз информированных граждан информирует, что церкви РПЦ в Гюмри получают финансирование от «Русского дома». Как и везде в мире, что «Русский дом» в Армении не то что бы культурный центр, но прежде всего центр так называемой «мягкой силы» — через него идет финансирование идеологических проектов России за ее пределами. В Армении это образовательные конкурсы для школьников, победители которых отправляются в лагерь «Артек» — в оккупированном Крыму.

Деятельность Казаряна и его реального руководства, командования 102-й базы, по мнению Союза информированных граждан, нарушает законы Армении и подпадает под определения: пункта 6 части 1 статьи 23 Избирательного кодекса Армении, части 1 статьи 40.8 Кодекса Армении об административных правонарушениях, части 3 статьи 210 и части 2 статьи 211 Уголовного кодекса Армении.

Подозрения не равны обвинению, разумеется, но Служба внешней разведки спешит выступит адвокатом иерея Тимофея. В памяти тут же всплывает история с недавними выборами в Молдове, где представители РПЦ точно так же оказались в центре предвыборных скандалов. Самый послушный, хотя и немногочисленный электорат, на который можно вполне оказывать «мягкое» влияние, в том числе и в якобы духовных наставлениях, — прихожане храмов РПЦ: им не благословляется иметь критическое мышление.

Припадки гнева и раздражения последнее время весьма свойственны путинскому окружению, хотя злобу никак не отнести к христианским добродетелям. Можно было бы подумать, что российские спикеры работают над представлением своего нацлидера буйно помешанным — в преддверии судебного разбирательства его военных преступлений, но едва ли цивилизованный мир примет истерику разведки за чистую монету и откажет себе в праве через прокуроров и судей задавать неудобные вопросы.

Неразрывно отсутствующая связь

Стоит ли говорить, что разведывательное «очевидное-невероятное» без промедления подхватили путинские говорящие утюги, начиная от малофеевского «Царьграда» и заканчивая пророссийской армянской оппозицией?

Не жду этого от пропаганды, но было бы корректно прежде ответить на неудобные вопросы к Ереванско-Армянской епархии. Незадолго перед эсхатологическим пробуждением СВР благочинный епархии, русский православный протоиерей Арсений Григорянц дал пресс-конференцию — естественно, в мультимедийном пресс-центре информационно-пропагандистского агентства «Sputnik Армения» (где же еще?):

Если говорить по отцу Тимофею, он мне прислал ссылку, где пишут о нем некий такой абсурдный бред о том, что он якобы агитирует за то, чтобы там кто-то за кого-то голосовал. Друзья, понимаете, отца Тимофея я знаю много лет, он еще юношей был нашим прихожанином, вырос как бы у нас на глазах. Я знаю его взгляды, убеждения. Но все же лично обсудил ситуацию с ним самим. Спросил, может он что-то такое сказал, что кто-то мог интерпретировать по-своему? Он говорит: «Батюшка, да что вы говорите? Ни сном ни духом как бы никогда об этом не слышал».

«Как бы никогда». Ниичего другого секретарь епархии сказать и не мог. И служащий на 102-й базе священник вряд ли стал бы ему рассказывать, что там творится накануне выборов. А даже если и рассказал («вырос как бы у нас на глазах» же) — не выносить же его откровения на пресс-конференцию, тем более для «Спутника». Поскольку то была не пресс-конференция, а сигнал в Москву, донос в СВР.

Заодно отец секретарь рассказал и о других обидах на Армению: предварительные договоренности с властями страны о выделении земли рядом с историческим местом для восстановления памяти были неожиданно отменены. Речь идет о несостоявшемся восстановлении некогда располагавшегося в районе Эриванской крепости храма — а СВР трактует это так: «Еэсовцы (почти эсэсовцы. — о. А. М.) пытаются лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью».

Эриванской крепости давно нет, разрушена русским генералом Паскевичем, на ее месте теперь коньячный завод; а РПЦ еще пытается оформить в собственность храм свят. Николая в селе Амракиц. Этот храм построили украинские казаки, он относился к юрисдикции Грузинской церкви, был сильно поврежден землетрясением 1988 года и недавно восстановлен на средства Армении.

И совсем уже странно выглядит следующее утверждение СВР:

Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов –

мол, запад блокирует возможность диалога между Армянской апостольской церковью и РПЦ. Но не кто иной как отец секретарь Арсений высказывался об этом диалоге так:

Честно говоря, можно сказать, что отношений [с Армянской апостольской церковью] почти нет. Нам негде пересекаться. Паства не пересекается. Праздники не совпадают. Так что общаемся редко и мимолетом.

Что-то сильно изменилось? Праздники совпали? Появились общие темы для общения?

Два отечества: духовное и русский мир

Отец Арсений не забывает, что он священник, и на всякий случай, помимо рассуждений о недвижимости, открывает истину:

Христиане — это последователи Христа, граждане Небесного Иерусалима, и именно это духовное гражданство для нас первично. В церкви мы говорим исключительно о стяжании духовного Отечества и никогда не вмешиваемся в политические или экономические процессы.

Нельзя не согласиться. Но как тогда понимать московское выступление отца секретаря:

В 2018 году пришла эта преступная власть и начала планомерно, методично, уничтожать и разрушать связи с Россией.

Отец Арсений говорит о Николе Пашиняне, а цитата — из речи (с 05:02) на Всемирном русском народном соборе, где он, естественно, соседствует с злословной дипломаткой Марией Захаровой и альтернативным философом Александром Дугиным. И это, конечно, никакая не политика — ну что политического в повторении нарративов «русского мира», в котором можно откусить Донбасс и Крым у Украины, а Абхазию и Южную Осетию — у Грузии. Агитация отца Тимофея в сравнении с геополитическими подвигами «русского мира» покажется детским лепетом.

И это не случайность, отец Арсений и прежде красноречиво высказывался:

Страна не может находиться в фарватере двух цивилизаций. И всем нужно делать непростой выбор. Армения свой выбор сделала давно — и это был русский выбор.

Логично предположить, что о. Арсению хочется, чтобы пришла прежняя, непреступная, пророссийская власть и вернула все назад. И это, конечно, опять никакая не политика.

Зачем еще нужна пророссийская власть? Отвечает о. Арсений:

Чем привлекателен русский мир на протяжении веков? Я вам отвечу одним словом — он привлекателен правдой!

Тут мы уже совсем, окончательно должны стать на позицию благочинного: действительно, что такое путинский «русский мир», как не правда? Кажется, последний раз Путин был правдив, когда ответил на вопрос о подводной лодке «Курск»: она утонула.

С тех пор случилось несколько войн, оккупаций — и беспредельный поток дезинформации, составляющей суть режима: Чечня, Грузия, Крыма, Буча, Мариуполь, Херсон, Бахмут, бомбежки Киева, Днепра, Харькова, убийства мирных жителей, пытки и издевательства в тюрьмах, физическое устранение политических оппонентов, репрессии в отношении граждан… На Всемирном (!) русском народном соборе, таком же, где выступал протоиерей Арсений, разбойное нападение Путина на Украину было названо «священной войной». Не политика. Правда.

А вспоминает ли протоиерей Арсений своего предыдущего епархиального руководителя, друга Пригожина, а ныне опального митрополита Леонида (Горбачева), который репостил видео, где пленных украинцев заставляли петь репертуар любимой группы Путина «Любэ»? Это о музыке ведь? Не о политике?

И вот еще интересно. Тот самый храм в селе Амракиц, его же восстановила преступная армянская власть, построили украинские (видимо) нацисты, содержали грузинские (наверное) националисты — так что в самой что ни на есть логике «русского мира» он же должен просто так достаться РПЦ? За это вот, конечно, и стоит проголосовать прихожанам отца Тимофея и отца Арсения.

О. Андрей Мизюк, The Moscow Times

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