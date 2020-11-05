Саша Таракан не хочет впускать в страну «умных белорусов» 11 5.11.2020, 21:48

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У узурпатора осеннее обострение.

Лукашенко заявил, что отдал распоряжение командующему пограничными войсками не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Об этом он заявил 5 ноября на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, сообщает пресс-служба Саши Таракана.

Он отметил, что «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик у нас не преодолен». Отрицающий коронавирус диктатор уверил, что политики здесь нет, решение временное.

— Все государства прибегают к этим методам. Если мы говорим о том, что границы государства у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов нашей страны, ну, естественно, с Запада, с Россией у нас нет границ. Потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости, особенно в соседней Польше.

Во время совещания он высказался про уезжающих врачей: «Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься».

— Я отдал распоряжение командующему пограничным войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех «умных» белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, — сказал Таракан.

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