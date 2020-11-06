Байден вышел вперед в Джорджии, это может обеспечить его победу

Байден вышел вперед в Джорджии, это может обеспечить его победу15
- 6.11.2020, 13:19
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Победа в этом штате дает кандидату в президенты США 16 голосов выборщиков.
Демократ Джо Байден сумел опередить республиканца Дональда Трампа в Джорджии на президентских выборах в США.
По данным телеканала Fox News, разрыв между Байденом и Трампом составляет 917 голосов, пишет «Новое время».
Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом.
Fox News отмечает, что у Байдена сейчас 264 голоса выборщиков, у Трампа — 217.
Если Байден таки одержит победу в Джорджии, это позволит ему избраться на пост президента.
Подсчет голосов на президентских выборах в США находится на завершающей стадии. Данные не обнародовали шесть штатов: Аляска, Невада, Аризона, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия.
Трамп уже заявил о намерении обжаловать результаты выборов во всех штатах, где недавно вырвался вперед Байден.