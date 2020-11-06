Студенты МГЛУ подняли на смех замглавы МВД 33 6.11.2020, 18:01

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Фото: t.me/MSLUstud

Такой реакции Казакевич не ожидал.

Telegram-канал «Выборы видишь?» опубликовал аудио со встречи замглавы МВД Геннадия Казакевича со студентами Минского государственного лингвистического университета.

Замглавы ведомства Геннадий Казакевич говорит студентам, что применение газа в Беларуси невозможно, потому что незаконно.

Студенты в аудитории громко смеются.

Казакевич пытается напомнить про уважение к себе и завязать диалог с одной из студенток, но та отказывается назвать фамилию — и диалог не складывается.

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