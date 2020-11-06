Ученые назвали бесполезные органы человека 2 6.11.2020, 18:40

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Иллюстративное фото

Большинство из них не выполняют никаких значимых функций в организме.

У рыб, акул и птиц имеется прозрачное или полупрозрачное третье веко, обеспечивающее защиту и увлажнение глаза. У человека это рудимент в виде складки, который не несет никакой реальной пользы. Она прикрывает слезный бугорок и, как считается, может частично выполнять защитную функцию, охраняя глаз в холодных погодных условиях от ветра и пыли, пишет lenta.ua.

Аппендикс — еще один известный рудимент, способный стать настоящей проблемой. В идеале он выполняет защитную и гормональную функции, а иногда может быть задействован в реконструктивных операциях, но при воспалении требует удаления.

Длинная ладонная мышца имеется у подавляющего числа жителей планеты, хотя не ее отсутствие мало отразится на качестве жизни. Сухожилие, появляющееся на внутренней стороне предплечья, если мизинец соединить с большим пальцем, в прошлом помогало передвигаться по деревьям.

Рудиментарным органом считаются и зубы мудрости. Обычно они прорезаются в возрасте от 14 до 25 лет, иногда позже, а бывает, что не дают знать о себе вообще. Сейчас от таких зубов, которые раньше помогали измельчать пищу, больше проблем, ведь они воспаляются или могут начать неправильно расти, когда в ротовой полости не хватает для них места, сообщает Популярная механика.

Раньше “мурашки” помогали человеку задерживать тепло в организме. Кроме того, когда возникала необходимость сражаться с противником, такая особенность, поднимающая волосы дыбом, позволяла выглядеть более устрашающе. В современности ничего из этого человеку не требуется.

Рудиментом служит и копчик, именуемый “человеческим хвостом”. Впрочем, он все же выполняет некоторые важные функции, выступая в том числе точкой опоры во время сидения.

Морганиев желудочек спрятан между истинными и ложными голосовыми складками. В прошлом он служил для резонансного голоса у предков, позволяя извлекать определенные звуки и обеспечивая дополнительную защиту гортани.

Ушные мышцы раньше помогали лучше воспринимать обстановку на слух на случай внезапной угрозы. Сейчас в них нет необходимости, умение двигать ушами может только позабавить друзей и коллег.

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