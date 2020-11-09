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Журналист сравнил два фото: плененных гитлеровцами сотрудников польской почты и задержанных МВД белорусов

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  • 9.11.2020, 10:50
  • 14,039
Журналист сравнил два фото: плененных гитлеровцами сотрудников польской почты и задержанных МВД белорусов
Фото: «Еврорадио»

Время другое, режим другой, однако похожесть исполнения бьет по глазам.

Об этом известный журналист Анджей Почобут написал в «Фейсбуке»:

- Просто два фото. На черно-белом сотрудники польской почты в Гданьске взятые в плен гитлеровцами. На цветном участники воскресной акции в Минске взятые в плен МВД РБ. Время другое, режим другой - однако похожесть исполнения бьет по глазам.

Да и вообще теперь арест или задержание правильнее называть «лукашистский плен», потому что законодательство уже не действует и судьбу того или иного человека определяет не закон, а политическая целесообразность.

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