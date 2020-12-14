Макаронная идея
- Игорь Эйдман
- 14.12.2020, 12:18
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Мир с тайной завистью и страхом ждет.
Россия наконец обрела национальную идею. Озвучил ее сам Путин. Третий Рим, коммунизм, догоним и перегоним США, энергетическая сверхдержава - все это были жалкие фальшстарты, неудачные репетиции великой пьесы. При Путине Русь, наконец, обрела свое истинное предназначение: "Россия станет страной дешевых макарон или ей не быть вовсе".
Монахи на Афоне, старцы в Дивеево, академики в МГУ, писатели в вытризвителях, олигархи на золотых унитазах, чиновники на гимнастках - упорно как молитву повторяют за вождем эти слова. Мир с тайной завистью и страхом ждет: "получится ли у русских?".
Россияне готовятся к жизни в макаронным раю. Американцы и европейцы в пролете. Им такое и не снилось.
А мне что-то неспокойно, переживаю - не слишком ли большую, тяжелую задачу поставил перед страной президент, как бы не надорвалась сердешная.
Игорь Эйдман, "Фейсбук"