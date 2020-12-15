Скользкое дело: лучшие падения белорусских силовиков 7 15.12.2020, 18:11

4,869

Из кульбитов лукашистов уже можно составлять подборки.

В Беларуси за последние дни 4383 человека так поскользнулись на льду, что были вынуждены обратиться к медикам. Сколько из них — силовики, не уточняется. Но они, как опять же оказались в последние дни, очень склонны к падениям!

Из кульбитов белорусских силовиков уже можно составлять подборки. Что и сделало "Еврорадио". Надеемся, что ни один из сотрудников ЖКХ, занятых борьбой с БЧБ-символикой, а не с обледеневшими тротуарами, не пострадал от мести.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».