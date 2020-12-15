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На Майдане проходит акция протеста против ужесточения карантина в Украине

  • 15.12.2020, 18:26
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На Майдане проходит акция протеста против ужесточения карантина в Украине
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты установили палатки.

15 декабря на Майдане Незалежности в Киеве несколько сотен украинских предпринимателей проводят акцию протеста против жесткого карантина. Полиция пыталась помешать установить палатки, произошла потасовка, пострадали 40 правоохранителей. Позже протестующим все-таки удалось установить палатки. Пикет не расходится. Трансляцию с Майдана ведет "Радіо Свобода". Издание "Гордон" следит за событиями.

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать сегодня под Верховной Радой с утра. Они требовали отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

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