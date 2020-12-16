Долги белорусских предприятий побили рекорд всех времен 2 16.12.2020, 10:13

2,918

Предыдущий максимум продержался всего два месяца.

В Беларуси побит исторический рекорд по долгам предприятий-флагманов. Предыдущий максимум продержался всего 2 месяца. Информация о суммарных долгах крупных и средних предприятий поступает с лагом в 1,5 месяца. Поэтому на сегодня самые свежие данные — это статистика на 1 ноября, пишут banki24.by.

К этой дате компании-флагманы накопили суммарную задолженность в размере 156,982 млрд BYN. Это новый рекорд по размеру долга в истории Беларуси. Предыдущий отмечался 1 сентября — тогда предприятия были должны кредиторам 156,625 млрд BYN.

С начала 2020 года объем задолженности флагманских бизнесов увеличился на 18,2%. Это заметно больше, чем за любой полный год уходящего пятилетия. В 2016 году обязательства предприятий выросли на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.

Всего за неполные 5 лет размер долгов увеличился на 70,4%. По осенней оценке чиновников, ВВП Беларуси в 2020 году может составить 145,85 млрд BYN, а в 2021-м — 157,277 млрд BYN.

Таким образом, уже сейчас долги главных предприятий страны выше, чем прогнозный размер экономики в текущем году. Главный источник роста долга в рублевом эквиваленте — это девальвация «зайчика».

Кредиты и займы предприятий сильно валютизированы и поэтому любое заметное ослабление рубля дает весомую прибавку к долгу. В будущем году власти не намерены проводить структурные реформы в экономике.

Из этого следует, что белорусский рубль будет слабеть к доллару и евро. А значит будут установлены новые рекорды по сумме накопленных предприятиями долгов.

Больше всех к 1 ноября оказались должны предприятия Минска — 45,526 млрд BYN. По сравнению с началом года размер обязательств компаний столицы подскочил на 21,2%.

Самый быстрый рост долга фиксировался по Минской области — на 23,2% до 25,4 млрд BYN.

В остальных областях ситуация с долгами была следующей: Брестская — 9,775 млрд BYN (+15%), Витебская — 13,53 млрд BYN (+11,4%), Гомельская — 25,16 млрд BYN (+16%), Гродненская — 25,272 млрд BYN (+21%), Могилевская — 13,319 млрд BYN (+8,8%).

Белорусская промышленность аккумулировала долги на 76,229 млрд BYN (+17,1%). Основную часть обязательств приняли отрасли обрабатывающей промышленности — 66,845 млрд BYN. Среди этих отраслей самые крупные размеры долга наблюдались по пищепрому (11,873 млрд BYN), деревообработке и бумажникам (10,397 млрд BYN).

Вне промышленности 15,005 млрд BYN были должны предприятия сельского хозяйства, 20,166 млрд BYN — строительства, 18,613 млрд BYN — торговли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».