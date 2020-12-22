«Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом» 22.12.2020, 16:53

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Александра Гаврусик

Фото: Роман Чмель / binkl.by

Нас действительно много.

Всего за три дня белорусы собрали деньги на учебу брестчанке Александре Гаврусик, семья которой оказалась в сложном материальном положении, пишет «Брестская газета». Это та самая студентка, которую задержали в воскресенье 11 октября на брестской набережной после ее одиночного пикета с плакатом «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом» и довольно продолжительной погони ОМОНа. Девушка провела в изоляторах временного содержания Бреста и Столина 15 суток.

Александра Гаврусик. Фото: Роман Чмель, «Бинокль»

В субботу Александра поделилась в инстаграме, что ее семья сейчас находится в крайне тяжелом материальном положении, в связи с чем она впервые продает свои картины.

Девушка пояснила, как так случилось. Она учится на лингвиста в гродненском университете на пятом курсе. За два дня до задержания Саша успешно прошла собеседование на работу, которая ей нужна, чтобы оплачивать учебу. После освобождения она прошла стажировку, но заболела коронавирусом. Была на самоизоляции три недели, работать начала лишь 7 декабря. У мамы Александры ощутимо упали доходы на фоне пандемии: не хватает даже на съемную квартиру, в которой она живет. Самой же студентке грозит отчисление из-за неуплаты, которая составляет 980 рублей. Оплатить счет нужно до 30 декабря.

«Боюсь, что я не успею собрать эти деньги», – написала девушка и добавила, что возможностью рассрочки платежа, которую при необходимости предоставляют в университете, она уже пользовалась.

Художница объявила аукцион своих картин, а тем, кто не может или не хочет покупать картину, но хочет помочь, предложила перечислить любую сумму на карту, заказать у нее новую работу или сделать репост публикации.

В итоге собрали больше, чем нужно: около 2 000 рублей. Александра рассказала, что суммы приходили чуть ли не каждые 15 минут. Кто-то даже перечислил символические 23.34 рубля (по мотивам популярной в Беларуси статьи КоАП).

Саша поблагодарила всех, кто помог, и восхитилась отзывчивостью белорусов.

«На самом деле деньги, которые мне пришли, пропитаны кровью, потом, страданиями тех людей, которые отсидели, умерли, были избиты, унижены, на чьи ценности наплевали», – считает она.

Девушка просит белорусов продолжать помогать, взаимодействовать с людьми интересоваться тем, что происходит.

«Это показывает, что нас действительно много и что все получится. Я верю, что точно все получится», – говорит она.

Поскольку Александра собрала больше, чем ей необходимо, остальные деньги она планирует направить на нужды тех, кто также пострадал от репрессий. Аукцион ее работ продолжается. Победители будут известны уже сегодня, 22 декабря.

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