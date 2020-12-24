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Историк: Государственные пропагандисты в Беларуси находятся под влиянием антисемитских стереотипов

  • 24.12.2020, 13:43
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Историк: Государственные пропагандисты в Беларуси находятся под влиянием антисемитских стереотипов

Лукашенковская пропаганда рисует «сионистский заговор» в Беларуси.

Историк из Дюссельдорфа Александр Фридман несколько месяцев занимался мониторингом официальной пропаганды в Беларуси. Он пришел к выводу, что провластные Telegram-каналы и сотрудники государственных СМИ культивируют неосоветский антисемитизм.

О результате своего исследования о еврейских взглядах на протесты в Беларуси, который опубликован в российском журнале «Ab Imperio», Фридман рассказал во время круглого стола историков в эфире «Радыё Свабода».

Кто такой Александр Фридман:

Александр Фридман

• выпускник факультета истории БГУ, доктор (PhD)

• сотрудник проекта «Память о еврейском наследии в Беларуси, Украине и Польше после 1945» (Центр антропологических исследований музеев и наследия в Институте европейской этнологии университета имени Гумбольдта (Берлин)

• преподаватель в Университете земли Саар (Саарбрюккен) и университете имени Генриха Гейне (Дюссельдорф)

• среди направлений его научной деятельности – история антисемитизма в СССР и на постсоветском пространстве, а также пропаганда в авторитарных государствах

«Если бы им разрешили, то они бы сказали намного больше, чем они говорят сегодня»

«В октябре я начал работу над статьей «еврейские взгляды на белорусские события». В этой статье я наблюдаю за антисемитским компонентом происходящего в государственной пропаганде. В ноябре мне пришлось переделать эту статью, так как примеров стало больше и больше. Если бы я писал сегодня, то мне пришлось бы дописать еще 2 или 3 страницы дополнительно. Если читать «Желтые сливы», Муковозчика или смотреть Азаренка, эта тема присутствует, и они пытаются пока как-то держаться. Если бы им разрешили, то они бы сказали намного больше, чем они говорят сегодня».

Историк обращает внимание на расширение провластными каналами информации о якобы причастности к протестам в Беларуси американского филантропа еврейского происхождения Джорджа Сороса, французского философа с еврейскими корнями Бернаро-Анри Леви и еврейское происхождение или израильское гражданство Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Откуда это пришло? Это пришло из так называемых ДНР-ЛНР. Это там был изобретен этот фейк. Что касается Сороса и Бернара-Анри Леви, то это тоже не изобретение белорусских пропагандистов. Это придумал российский журналист украинского происхождения Владимир Корнилов. Он уже довольно долго работает одним из экспертов на белорусском телевидении. И эта история с Соросом и Леви наверняка была подброшена им. Если посмотреть его публикации, то там вырисовывается образ Анри-Леви как кровавого философа из Франции. И особо подчеркивается, что он Леви, чтобы каждый понял, какое у него происхождение».

«Люди, которые делают этот канал, с моей точки зрения, безусловно антисемиты»

По словам Фридмана, провластные пропагандисты уже обратились к нарративу, который известен из Польши и Чехословакии 1968 года, когда студенческое движение в Польше, а потом события в Чехословакии были представлены как результат сионистского заговора.

«И поэтому все эти вещи, которые сейчас выходят, о еврейском происхождении белорусских журналистов, или намеки, которые делает господин Муковозчик о фамилиях а-ля Шрайбман или Кац, которые появляются в протестном контексте, – это такой шифр этих людей» – говорит Фридман.

Он привел пример, когда во время кампании вокруг Telegram-канала «Белые халаты» Telegram-канал «Желтые сливы» опубликовал скрин с комментарием пользователя из Израиля, обозначив его красной звездой Давида. Репост этого сообщения сделал канал Агентства телевизионных новостей белорусского телевидения и канал официального агентства БелТА. Через некоторое время официальный Telegram-каналы убрали пост, но на канале «Желтые сливы» он остался.

«Люди, которые делают этот канал, с моей точки зрения, безусловно антисемиты. Это очень интересно наблюдать, как тема Холокоста и обвинения в нем происходит от людей, которые являются антисемитами. Тот антисемитизм, который культивируется этим Telegram-каналом, это неосоветский антисемитизм. Это можно шикарно сравнивать с советской традицией антиизраильской пропаганды. С одной стороны – обвинения против сионистов, а с другой — подчеркивается роль СССР в борьбе с нацизмом, спасении евреев. Тема есть, и она будет использоваться, так как люди, занимающиеся государственной пропагандой, находятся под значительным влиянием антисемитских стереотипов».

«Цель одна – донести до людей, которые поддерживают Лукашенко, что все эти протесты инспирированы извне»

На вопрос о целевой аудитории антисемитских посылов историк ответил:

«Наверное, это пропаганда, которая делается для самих себя и для тех, кто рассуждает так же. Господа Муковозчик и Бенько наверняка считают, что подавляющее большинство белорусского общества состоит из антисемитов, которым нужно этот антисемитский нарратив подбросить. Я не думаю, что пропаганда стремится кого-то перетащить из протестного лагеря. Это нарратив, который идет для своих. А цель одна – донести до людей, которые поддерживают Лукашенко, что все эти протесты инспирированы извне. То же самое сделали польские коммунисты, когда студенты начали демократический протест. Коммунисты заявили, что все это еврейская интеллигенция и сионисты, и что поляки к этому протесту никакого отношения не имеют. То же самое они стараются сделать и сегодня».

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