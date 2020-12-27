В Керчи треснула копия Крымского моста 3 27.12.2020, 16:33

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На самой конструкции имеются разрывы и продольные трещины.

В Комсомольском парке Керчи треснула копия Керченского моста, сообщило издание "Крым.Реалии" 27 декабря.

Несмотря на это, мост не закрыли, по нему еще могут ходить люди. Первые трещины появились на сооружении в начале осени этого года. Так называемый глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтом займется фирма ООО "Стройгарант", которая монтировала этот объект, пишет издание.

Сейчас под копией моста видны следы штукатурных работ, а на самой конструкции имеются разрывы и продольные трещины.

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