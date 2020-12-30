закрыть
30 декабря 2020, среда, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

  • 30.12.2020, 15:00
Женщины Жодино поблагодарили страны, которые поддержали народ Беларуси

Участницы проекта записали видеоролик, в котором «дзякуй» прозвучало на многих языках.

Женщины Жодино в дни рождественских и новогодних праздников решили записать ролик для народов и правительств, поддержавших народ Беларуси в борьбе за свободу, сообщает ex-press.by.

«Дзякуй» прозвучало на языках Швеции, Германии, Великобритании, Украины, Польши, Литвы, Латвии, США, Дании, Норвегии, Чехии, Франции, Канады, Эстонии, Словакии и России.

Участницы проекта примерили шляпы и костюмы самых разных героев и персонажей, стран и национальностей, тем самым подчеркивая разнообразие нашего мира, в котором главные ценности — любовь, свобода, солидарность и благодарность друг другу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип
Сбудется и наше общее желание!
Сбудется и наше общее желание! Андрей Санников
Беларусь как сказка
Беларусь как сказка Вадим Жартун
Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип