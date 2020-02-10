Названы 10 самых необычных видов кофе 10.02.2020, 8:32

Утренний напиток может быть абсолютно прозрачным.

Издание animalworld.com.ua опубликовало топ-10 самых необычных видов кофе.

1. Аволатте

В данный момент среди хипстеров набирает популярность так называемое «аволатте». Оно представляет собой латте (причудливый термин, обозначающий «кофе с молоком»), которое подается в кожуре авокадо. Данная идея принадлежит кафе "Truman Cafe" в Мельбурне, однако она мгновенно стала популярной в Интернете и распространилась по всему миру. Напиток аволатте имеет едва ощутимый привкус авокадо, и это не всем нравится. А что вы думаете о данной идее?

2. Бесцветный кофе

Многие люди воздерживаются от употребления кофе в больших количествах, поскольку это может негативно сказаться на их белоснежной улыбке. Однако благодаря первому в мире бесцветному кофе вам больше не придется беспокоиться о пятнах на своих зубах. Он был создан Дэвидом и Адамом Надь, братьями из Словакии, которые любят крепкий кофе и заботятся о белоснежности своих улыбок. Их инновационный напиток называется CLR CFF и является абсолютно прозрачным, как вода.

Братья Надь утверждают, что CLR CFF изготавливают из высококачественных кофейных зерен арабика и чистой воды, без добавления консервантов, искусственных ароматизаторов, подсластителей и сахара. Им понадобилось три месяца, чтобы разработать рецепт бесцветного кофе, который на вкус ничем не отличался бы от обычного кофе. Свою формулу они, естественно, держат в секрете. Они говорят, что бесцветный кофе CLR CFF создается с помощью «физической обработки», включающей «методы, которые никогда прежде не использовались», и что после процесса заваривания к нему добавляют определенное количество кофеина.

3. Угольный кофе

Сегодня активированный уголь содержится практически во всем, начиная от зубной пасты и мороженого и заканчивая кофе. Да, угольное латте – это новый тренд, стремительно набирающий популярность в Instagram.

Этот напиток, на удивление, делается без кофеина. Древесный уголь смешивается с молоком – и получается пенный бодрящий энергетик, который стал даже популярнее зеленых смузи.

4. Кофе с раскаленным углем

Если вы хотите новых вкусовых ощущений, попробуйте добавить в свой утренний кофе кусочек раскаленного угля. Идея создать этот обжигающий кофе пришла в голову владельцу кофейного киоска из Индонезии, и она принесла ему неожиданную известность.

Джокьякарта, пожалуй, является единственным местом в мире, где вы можете отведать кофе, который подается с кусочком раскаленного угля. Он называется "Kopi Joss" и был изобретен еще в 1960-х годах владельцем кофейного киоска, которого все называли «Мистером Человеком».

Нынешний владелец кофейного киоска, Алекс, говорит, что когда Мистер Человек, как обычно, заваривал себе кофе, ему в голову пришла идея положить в него кусочек раскаленного угля, который он использовал для того, чтобы вскипятить воду. Ему понравился необычный вкус, и он начал угощать кофе с раскаленным углем своих клиентов.

В отличие от вышеупомянутого угольного кофе, этот кофе содержит кофеин.

5. Самый крепкий в мире кофе

Некоторые люди ни дня не могут прожить без кофе. Если вам постоянно не хватает кофеина, вам, возможно, следует посетить австралийское кафе "Viscous Cafe", где подают самый крепкий кофе в мире. В одной порции такого напитка содержится столько же кофеина, сколько в 80 чашках обычного кофе, а именно, 5 грамм. К слову сказать, смертельно опасная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 18 грамм.

6. Кофе с вином

В кафе "Molinari Private Reserve" в округе Напа (штат Калифорния) берут красное вино и обжаривают в нем кофейные зерна, создавая кофейный напиток, который имеет запах и вкус вина и немного отдает черникой.

7. Кофе «Черная бессонница»

Некоммерческая организация "International Food Information Council" (Международный информационный совет по продуктам питания) рекомендует в день употреблять дозу кофеина, равную 300 миллиграммам, в то время как "Food and Drug Administration" (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) считает дневной нормой 400 миллиграмм кофеина. Однако в одной чашке кофе «Черная бессонница» содержится 702 миллиграмма кофеина. Такое количество кофеина может вызывать определенные проблемы со здоровьем.

Кофе «Черная бессонница» был придуман в 2016 году Шоном Кристафором, который хотел создать самый крепкий кофе в мире. Он не раскрывает секрет его приготовления (в частности, особый способ, при помощи которого обжаривают зерна, чтобы получить напиток с высоким содержанием кофеина) и утверждает, что «Черная бессоница» является абсолютно безопасной для употребления.

Изначально этот кофе был доступен только в кафе Кейптауна (Южно-Африканская Республика), однако он стал настолько популярным, что спустя несколько месяцев продавался уже в 22 странах по всему миру. Компания Кристофора утверждает, что она каждый месяц продает шесть тонн «Черной бессонницы» и едва поспевает за спросом.

8. Меренговый кофе

В кафе "Take Out Drawing Cafe" в Сеуле подают эспрессо, украшенное меренгой. Меренга не тает, поэтому клиенты могут отрывать от нее кусочки и макать их в кофе. Как вы, наверное, уже догадались, меренговый кофе стал хитом Instagram.

9. Деконструированный кофе

В одном из кафе Мельбурна продают кофе под названием «Деконструированный флэт уайт». Он подается на деревянной доске в трех отдельных стаканах: в одном из них – горячая вода, в другом – молоко, в третьем – эспрессо.

10. Эспрессо-тоник

Да, этот напиток представляет собой именно то, что и предполагает его название: эспрессо с добавлением тоника.