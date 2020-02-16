«Лукашенко надо задуматься, чего стоит сыр в мышеловке» 4 16.02.2020, 14:03

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Выиграть в «покере» с Кремлем невозможно.

В литовском парламенте прошла международная встреча против запуска Островецкой АЭС.

Как сообщают naviny.by, бывший президент Литовской Республики профессор Витаутас Ландсбергис выступил с резким заявлением об отсутствии экономической составляющей в проекте белоруской атомной электростанции.

По его словам Островецкая АЭС — это «полностью политический проект, ни о какой экономике речи нет».

«Сателлит здесь выполняет только дополнительную функцию, дирижер находится в Кремле. Наши соседи с Востока хотели бы зажечь еще большую лампочку Ильича — и им плевать на всех. Пусть Беларусь задумается, чего стоит сыр в мышеловке», — приводит кампания слова бывшего президента Литвы.

Он также отметил, что пуск БелАЭС — это последний перекресток для Беларуси — остаться независимой или раствориться в России.

«Она была запланирована как способ поглотить Беларусь и как способ угрожать Западу. Он должен понимать, что выиграть в этом Островецком покере невозможно. Никаких сомнений по поводу соседа с Востока нет. Так лучше перетасовать карты и раздать их заново», — констатировал Ландсбергис.

Политик добавил, что защищаясь от строительства БелАЭС, Литва тем самым защищает независимость Беларуси.