Власти рассказали, когда в Беларуси полностью запретят пластиковую посуду 17.02.2020, 16:20

В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год.

Все виды пластиковой посуды в объектах общественного питания могут запретить с 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, пишет БелТА.

«Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается: будет поэтапный переход, чтобы отрасли и бизнес подготовились. С 1 января 2021 года планируется запретить только некоторые виды такой посуды. Предприятиям будет дан определенный срок на то, чтобы они перестроили свое производство. Полный запрет пока предполагается с 2023 года», – сказал Александр Корбут.

С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды по перечню, который определяется Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Разработан соответствующий проект постановления. Предполагается, что в перечень войдут контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки, стаканы, тарелки, чашки. Речь идет о сосудах, полностью или частично изготовленных из поливинилхлорида и полистирола.

Пока предлагается сохранить продажу и использование в объектах общественного питания одноразовых пластиковых крышек для стаканов, ложек, вилок, ножей и коктейльных трубочек.

В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год (примерно 25 кг полимеров на одного жителя).