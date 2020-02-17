Могилевчанин доказал, что в городе должно быть больше мест для акций протеста 17.02.2020, 20:45

Сергей Пехтерев

Активист по косточкам разобрал Могилев.

В прошлом году Сергей Пехтерев уже делал крутую вещь – его проект по мониторингу чистоты воздуха Pavetra.online мало того, что запустился, так ещё и дошел до финала конкурса проектов Social Weekend, пишет сайт mspring.online.

В этот раз Сергей затронул не менее важную тему. B Могилеве существует только одно место для санкционированных массовых мероприятий – это стадион по ул. Челюскинцев.

Город остаётся единственным областным центром Беларуси со столь ничтожным количеством площадок для мирных собраний. Несмотря на усилия правозащитников, Могилевский горисполком до сих пор тянет резину и не может принять решение об увеличении мест для митингов и демонстраций.

Пока «Могилевская весна» готовит следующее обращение, Пехтерев решил взять ситуацию в свои руки и исследовал возможные площадки, где можно было бы разрешить проведение мирных собраний. В итоге у него получился просто аналитический текст.

В частности, Пехтерев обратил внимание на то, что действующее место для массовых мероприятий – стадион по ул. Челюскинцев, — вроде как и не очень-то соответствует нормам законодательства.

Все дело в том, что территория стадиона, если судить по карте, находится ближе к медучреждению (поликлиника №7), что запрещено Законом о массовых мероприятиях.

Согласно этому нормативному документу, митинги, пикеты и другие собрания нельзя проводить в пределах:

- 50 м от остановок транспорта, школ, детских садов, пунктов охраны правопорядка и других административных зданий остановок;

- 100 м от поликлиник и больницы,

- 200 м от подземных переходов, ТВ и радио.

Cтадион же по ул. Челюскинцев попадает в «зону» поликлиники №7.

Сергей Пехтерев попытался определить, какие площадки Могилевский горисполком может разрешить под массовые мероприятия хоть завтра. При этом находятся они в центре города и соответствуют законодательству. В итоге получилось три точки:

- Сквер 40-летия Победы;

- Звёздная площадь и Комсомольский сквер;

- Улица Ленинская (участок от ул. Болдина до пл.Славы) для шествий и территория площади Славы до мемориала борцам за Советскую власть.

Фактически, Пехтерев сделал за чиновников всю работу – горисполком хоть завтра может вооружиться трудом Сергея и изменить собственное решение о массовых мероприятиях, которое действует аж с 2007 года.

Право на свободу собраний и право на свободное выражение мнения – одни из важнейших, потому в наших интересах добиться того, чтобы горисполком все-таки принял адекватное решение в этом вопросе.