Могилевчанин доказал, что в городе должно быть больше мест для акций протеста
- 17.02.2020, 20:45
Активист по косточкам разобрал Могилев.
В прошлом году Сергей Пехтерев уже делал крутую вещь – его проект по мониторингу чистоты воздуха Pavetra.online мало того, что запустился, так ещё и дошел до финала конкурса проектов Social Weekend, пишет сайт mspring.online.
В этот раз Сергей затронул не менее важную тему. B Могилеве существует только одно место для санкционированных массовых мероприятий – это стадион по ул. Челюскинцев.
Город остаётся единственным областным центром Беларуси со столь ничтожным количеством площадок для мирных собраний. Несмотря на усилия правозащитников, Могилевский горисполком до сих пор тянет резину и не может принять решение об увеличении мест для митингов и демонстраций.
Пока «Могилевская весна» готовит следующее обращение, Пехтерев решил взять ситуацию в свои руки и исследовал возможные площадки, где можно было бы разрешить проведение мирных собраний. В итоге у него получился просто аналитический текст.
В частности, Пехтерев обратил внимание на то, что действующее место для массовых мероприятий – стадион по ул. Челюскинцев, — вроде как и не очень-то соответствует нормам законодательства.
Все дело в том, что территория стадиона, если судить по карте, находится ближе к медучреждению (поликлиника №7), что запрещено Законом о массовых мероприятиях.
Согласно этому нормативному документу, митинги, пикеты и другие собрания нельзя проводить в пределах:
- 50 м от остановок транспорта, школ, детских садов, пунктов охраны правопорядка и других административных зданий остановок;
- 100 м от поликлиник и больницы,
- 200 м от подземных переходов, ТВ и радио.
Cтадион же по ул. Челюскинцев попадает в «зону» поликлиники №7.
Сергей Пехтерев попытался определить, какие площадки Могилевский горисполком может разрешить под массовые мероприятия хоть завтра. При этом находятся они в центре города и соответствуют законодательству. В итоге получилось три точки:
- Сквер 40-летия Победы;
- Звёздная площадь и Комсомольский сквер;
- Улица Ленинская (участок от ул. Болдина до пл.Славы) для шествий и территория площади Славы до мемориала борцам за Советскую власть.
Фактически, Пехтерев сделал за чиновников всю работу – горисполком хоть завтра может вооружиться трудом Сергея и изменить собственное решение о массовых мероприятиях, которое действует аж с 2007 года.
Право на свободу собраний и право на свободное выражение мнения – одни из важнейших, потому в наших интересах добиться того, чтобы горисполком все-таки принял адекватное решение в этом вопросе.