Минское «Динамо» дома пропустило четыре шайбы от ЦСКА

Минское «Динамо» дома пропустило четыре шайбы от ЦСКА8
- 17.02.2020, 21:31
«Зубры» проиграли со счетом 1:4.
Минское "Динамо" потерпело поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4, пишет pressball.by.
ДИНАМО Мн — ЦСКА — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
МИНСК. "Минск-Арена". Начало — в 19.10.
ДИНАМО Мн: М.Карнаухов; Дерябин — Эллиотт, Грецкий — Китаров — Павлович; Морроу — Денисов, Дроздов — Спунер — Мартынов; Готовец — Евенко, Принс — Демков — Когалев; А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Достанко, Аносов.
ЦСКА: Юханссон; Блажиевский — Науменков, Капризов — Кемпе — Слепышев; Дальбек — Марченко, Мамин — Вей — Григоренко; Киселевич — Робинсон, Толчинский — Шалунов — Попов; Романов — Соркин, П.Карнаухов (к) — Светлаков — Калинин.
ШАЙБЫ: 0:1 — Капризов (Кемпе, Слепышев, 17.13). 0:2 — Кемпе (Григоренко, Капризов, 28.16). 0:3 — Капризов (Слепышев, 37.49). 1:3 — Когалев (Дерябин, Принс, 42.35). 1:4 — Мамин (Григоренко, 49.52).