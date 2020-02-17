Климкин: Украина должна иметь общую с Евросоюзом позицию по БелАЭС 17.02.2020, 23:38

Павло Климкин

Экс-глава украинского МИД считает, что должны быть предусмотрены санкции.

Бывший министр иностранных дел Украины Павло Климкин, который сейчас руководит программой европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего, заявляет, что Украина должна сформировать совместную со странами Евросоюза позицию о невозможности приобретать атомную электроэнергию из Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Павло Климкин полагает, что строительство Россией атомной станции в Островце является опасным проектом. Он убежден, что Европа должна предложить Беларуси стратегию, которая будет предусматривать, с одной стороны, элементы помощи для выполнения всех требований безопасности, а с другой - санкции на случай, если соответствующие меры не будут выполнены.

«Когда речь идет о ядерной безопасности, эмоции всегда бушуют. Для стран, которые наиболее пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС, это больше, чем политика. Поэтому международное сообщество должно определить видение того, что нужно сделать для выполнения всех необходимых стандартов ядерной безопасности для атомной электростанции в Беларуси», - считает Климкин.

Именно поэтому Павло Климкин считает необходимым, чтобы Украина и Евросоюз сформулировали общую позицию о невозможности приобретать в Беларуси атомную энергию без гарантирования всех стандартов безопасности.

«Если такая позиция будет сформулирована в Евросоюзе и ее будут придерживаться, то возникнет вопрос для Украины. Приобретение нами электроэнергии будет рассматриваться как удар по общей позиции солидарности. Мы услышим простой вопрос: если вы хотите нашей помощи относительно "Северного потока-2", то почему вы отказываете нам в солидарности? Для России "посадить" Евросоюз на иглу экспорта относительно дешевой электроэнергии - это почти то же, что привязать к своему газа. Мы должны участвовать в разработке и реализации общей стратегии, иначе другие будут играть за нас», - пояснил экс-министр иностранных дел Украины.