Украинка отказалась от эвакуации из Уханя, потому что с собой нельзя было взять собаку 6 21.02.2020, 10:51

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Ей уже позвонил Зеленский и пообещал помощь.

Украинку Анастасию Зинченко, которую не забрали при эвакуации из китайского города Ухань из-за ее отказа уехать без собаки, вернут на родину. Это пообещал сделать президент Владимир Зеленский, связавшись с ней по телефону: видео звонка девушка выложила в Instagram, пишет liga.net.

По ее словам, глава государства "подбодрил". Из его слов, однако, не совсем понятно, как именно девушку со шпицем собираются вывозить из города-очага вспышки коронавируса COVID-19.

Далее - речь мужчины из телефона с голосом Зеленского: "Вы в Китае находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Ну, вот я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто не знал... Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем".

Гражданка Украины отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку.

По ее словам, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

"Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации", - утверждает Зинченко.