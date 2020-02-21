закрыть
21 февраля 2020, пятница, 13:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украинка отказалась от эвакуации из Уханя, потому что с собой нельзя было взять собаку

6
  • 21.02.2020, 10:51
  • 2,107
Украинка отказалась от эвакуации из Уханя, потому что с собой нельзя было взять собаку

Ей уже позвонил Зеленский и пообещал помощь.

Украинку Анастасию Зинченко, которую не забрали при эвакуации из китайского города Ухань из-за ее отказа уехать без собаки, вернут на родину. Это пообещал сделать президент Владимир Зеленский, связавшись с ней по телефону: видео звонка девушка выложила в Instagram, пишет liga.net.

По ее словам, глава государства "подбодрил". Из его слов, однако, не совсем понятно, как именно девушку со шпицем собираются вывозить из города-очага вспышки коронавируса COVID-19.

Далее - речь мужчины из телефона с голосом Зеленского: "Вы в Китае находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Ну, вот я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто не знал... Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем".

Гражданка Украины отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку.

По ее словам, изначально украинское посольство в КНР отказало ей в эвакуации с собакой. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.

Зинченко рассказала, что сделала это, несмотря на все возникшие трудности, связанные с ограничениями в передвижении по Уханю. Сегодня утром девушка отправила документы в посольство Украины. Однако оттуда позвонили и сообщили, что она не может улететь из Китая с собакой.

"Уверяли, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации", - утверждает Зинченко.


популярное за неделю

Мнение

Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич