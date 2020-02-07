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Лукашенко заметил Путина без галстука и снял свой

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  • 7.02.2020, 15:18
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Лукашенко заметил Путина без галстука и снял свой

Что означают сигналы диктатора?

Правитель Беларуси Александр Лукашенко снял галстук перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным наедине. На это обратил внимание близкий к пресс-службе белорусского диктатора Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах встречи двух президентов заметно, что Лукашенко приехал в галстуке. «Уверены, это единственная уступка белорусской стороны», — пишут журналисты.

Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи в пятницу, 7 февраля. Накануне сообщалось, что они обсудят вопросы интеграции в рамках договора о «союзном государстве», а также взаимодействие в нефтегазовой сфере. Последняя встреча лидеров состоялась на полях саммита Евразийского экономического союза и СНГ в Сочи.


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