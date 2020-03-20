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Из минских больниц преждевременно выписывают пациентов

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  • 20.03.2020, 17:11
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Из минских больниц преждевременно выписывают пациентов

Из отделения кардиологии 3-ей городской больницы Минска выписали всех больных.

Об этом сайту Сharter97.org сообщили в независимом профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Эту информацию РЭП получил непосредственно от пациентов кардиологического отделения 3-ей городской клинической больницы.

В независимом профсоюзе считают, что отделение будет использоваться для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией и изоляции лиц, контактировавших с ними.

Напомним, ранее Минздрав заявил, что пациентам с травмами временно не будут оказывать медицинскую помощь в 6-й больнице Минска. Это связано с тем, что клинику перепрофилировали под госпитализацию пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Только по данным Минздрава в Беларуси уже 69 случаев коронавируса. Ряд независимых экспертов считают, что белорусские власти приуменьшают количество заразившихся.


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