В московском аэропорту Внуково остаются 63 белоруса 25.03.2020, 18:45

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Они ждут, как решится вопрос с их отправкой домой.

В транзитной зоне московского аэропорта Внуково находятся 63 гражданина Беларуси. Они ждут, как решится вопрос с их отправкой домой. Об этом агентству БелТА рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

По словам дипломата, возможно, за ними сегодня вечером во Внуково прилетит очередной чартерный борт авиакомпании "Белавиа".

Как сообщалось ранее, накануне во Внуково прилетели из Доминиканы семь наших соотечественников. Они не смогли вылететь на родину, так как из транзитной зоны их не выпустила представительница Роспотребнадзора. Сейчас, как сообщает БЕЛТА, их вывезли дипломатическим транспортом в аэропорт Домодедово. Планируется, что они вылетят в Минск в 19:55 регулярным рейсом "Белавиа".

С 18 марта Россия в рамках борьбы с распространением коронавируса закрыла свои границы. Транзит иностранных туристов был разрешен только в рамках транзитной зоны одного аэропорта. Тем временем были отменены авиарейсы в Минск из Внуково, куда прибывает большинство самолетов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Регулярные рейсы в Беларусь же летают только из аэропортов Шереметьево и Домодедово.

23 марта стало известно, что российское правительство разрешило транзит гражданам СНГ (в том числе и Беларуси) через другие аэропорты. Тем не менее несколько белорусских туристов, прибывших во Внуково 24 марта, не смогли вовремя добраться до Домодедово.