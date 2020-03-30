Украинская Рада одобрила в первом чтении закон о банках для старта новой программы с МВФ 30.03.2020, 17:52

Национализированные банки не смогу возвращаться к своим бывшим владельцам.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для старта новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент unian.net, за принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (2571-д), разработанного профильным парламентским комитетом, проголосовали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также депутаты 277 голосами поддержали решение вдвое сократить срок подачи предложений и правок ко второму чтению проекта. Представляя законопроект, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов его одобрить, чтобы Украина могла получить поддержку МВФ для экономики страны в период борьбы с эпидемией коронавируса. "Вы прекрасно знаете, какую сумму Украина может получить благодаря меморандуму с МВФ для поддержки украинской экономики. Не буду говорить много красноречивых слов о том, что мы получим 10 миллиардов или больше. Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно", - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, так как соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда. В то же время, закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.