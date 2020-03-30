В Польше мужчина три дня прожил в машине, ожидая результата теста на коронавирус 10 30.03.2020, 22:15

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иллюстрационное Фото: shutterstock

Житель города Острув-Велькопольский не стал подвергать опасности семью.

Житель польского города Острув-Велькопольский прожил в своей машине три дня, ожидая результата теста на коронавирус. Об этом 30 марта сообщил Onet.

Мужчина возвращался домой из-за границы, по дороге ему стало плохо. Он сразу направился в больницу, где у него взяли мазок для исследования на коронавирус.

Врач посчитал, что нет оснований класть заболевшего в инфекционное отделение, и порекомендовал ему идти домой, пить горячий чай и соблюдать постельный режим. Однако тот отказался, заявив, что не хочет подвергать риску семью.

Медики постоянно следили за состоянием мужчины и приносили ему в автомобиль лекарства из аптеки.

Тест на COVID-19 оказался отрицательным.