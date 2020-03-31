закрыть
31 марта 2020, вторник, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

NEXTA: В Витебске от пневмонии умерли 22 человека

32
  • 31.03.2020, 12:09
  • 27,885
NEXTA: В Витебске от пневмонии умерли 22 человека

Больницы переполнены.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, в Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек. Тела усопших выносят ночью, родственники не сразу могут их забрать.

Больницы переполнены. На данный момент неперепрофилированной осталась только областная лечебница. Из районных учреждений здравоохранения в срочном порядке направлены в Витебск все доступные в наличии аппараты ИВЛ.

Блогер сообщает, что врачи находятся под подписками о неразглашении, а у некоторых даже стали временно блокировать их аккаунты в «Вайбере» без объяснения причин.

NEXTA пишет, что в его распоряжении имеются подтверждающие как минимум несколько смертей документы, однако в целях обеспечения анонимности источников, публиковаться они не будут.

Напомним, сегодня стало известно о смерти заразившегося коронавирусом актера витебского театра Виктора Дашкевича.


популярное за неделю

Мнение

Палымянае сэрца Алеся Мары
Палымянае сэрца Алеся Мары Марат Гаравы
Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова