NEXTA: В Витебске от пневмонии умерли 22 человека 32 31.03.2020, 12:09

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Больницы переполнены.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, в Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек. Тела усопших выносят ночью, родственники не сразу могут их забрать.

Больницы переполнены. На данный момент неперепрофилированной осталась только областная лечебница. Из районных учреждений здравоохранения в срочном порядке направлены в Витебск все доступные в наличии аппараты ИВЛ.

Блогер сообщает, что врачи находятся под подписками о неразглашении, а у некоторых даже стали временно блокировать их аккаунты в «Вайбере» без объяснения причин.

NEXTA пишет, что в его распоряжении имеются подтверждающие как минимум несколько смертей документы, однако в целях обеспечения анонимности источников, публиковаться они не будут.

Напомним, сегодня стало известно о смерти заразившегося коронавирусом актера витебского театра Виктора Дашкевича.