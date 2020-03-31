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Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!

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  • Андрей Войнич
  • 31.03.2020, 14:05
  • 18,775
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
АНДРЕЙ ВОЙНИЧ

На кону – жизни тысяч наших соотечественников.

Ну что, люди, мы все вместе дождались, дотянули, дотерпели до того момента, когда Лукашенко фактически стал массовым убийцей. Сегодняшняя ситуация с коронавирусом не просто ужасающая, она трагическая, а для Беларуси - вдвойне. Человек, который все решает, не сделал ничего для сдерживания распространения эпидемии, понадеявшись на авось.

Проблем хватало и без того. Недостаток денег и падающая цена на нефть сильно ударили по экономике, а тут еще эта проклятая эпидемия на голову свалилась. Казалось бы, нужно срочно смотреть на чужой опыт и готовиться к катастрофе, покупать аппараты ИВЛ, антисептики и спецсредства, качественные лекарства, раздавать витамины детям в школах. Но мы строим флагштоки, проводим соревнования и готвимся к славянскому базару.

Шкурный интерес одного человека победил здравый смысл. Платить за это нам, только на этот раз – своими жизнями.

Первая официальная жертва коронавируса в Беларуси - актер Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Узнали мы о ней только потому. что он был известным человеком.

Сколько белорусов умерли от коронавируса до него? Скольким семьям запретили рассказывать о том, как они лишились своих близких? Сколько сейчас людей неаходится в переполненных больницах с симптомами коронавируса и диагнозом «пневмония».

До нас доходят лишь слухи, врачи молчат скованные подпиской о неразглашении информации и угрозой увольнения. Знаю об этом из первых уст. Единицы готовы говорить правду и даже той скудной информации, которую они предоставляют, достаточно, чтобы понять, что происходит.

Невежество Лукашенко будет стоить нам тысяч человеческих жертв. На кону – жизни тысяч наших соотечественников. К диктатору обращаться бессмысленно. К запуганным чиновникам, которые давно привыкли думать лишь о себе, тоже.

Обращаюсь к врачам. Вы на передовой борьбы с заразой, и мы благодарны вам за то, что вы делаете. Но можно сделать больше. Трусливая власть сейчас шантажирует и запугивает вас, но потом она вас сделает крайними. Поверьте, угроза увольнения – ничто по сравнению с потерей близкого человека. Без работы вы не останетесь. Не молчите, расскажите нам о реальной ситуации. Помогите предотвратить катастрофу.

Андрей Войнич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»


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