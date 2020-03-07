Эксперт: Лукашенко не найдет дешевую замену российской нефти 7 7.03.2020, 17:37

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Контракты с другими поставщиками Минску невыгодны экономически.

Беларусь начала искать альтернативные источники нефти. В январе 2020-го «Белнефтехим» купил 86 тыс. т нефти в Норвегии, однако с учетом затрат на логистику (перевалку в Литве и транспортировку по железной дороге) стоимость тонны оказалась более чем на $100 выше российской, пишут «Известия».

В феврале «Белнефтехим» заключил сделку с азербайджанской компанией SOCAR, та обязалась поставить два танкера нефти общим объемом 160 тыс. т. Здесь тоже логистика является главной трудностью. Одну партию нефти сначала по трубопроводу доставят в турецкий порт Джейхан на Средиземном море, затем перегрузят на танкер, который обогнет Турцию, пройдет проливы Босфор и Дарданеллы и доставит груз в терминал под Одессой. Там нефть по трубопроводу Одесса–Броды и участок «Дружбы» попадет на Мозырский НПЗ. Вторая партия пойдет в Одессу из грузинского порта Супса.

Минск также рассчитывает наладить реверсные поставки по нефтепроводу «Дружба» из Польши. Сейчас трубопровод прокачивает нефть только в восточном направлении, польский оператор PERN пообещал организовать обратную транспортировку, но на это уйдет не меньше года.

Эксперт говорит, что Лукашенко не найдет дешевую замену российской нефти. «Из России идет прямая труба, ничего более рационального придумать невозможно. Нефть из России дешевле примерно на $10–15 за баррель. Контракты с другими поставщиками Беларуси невыгодны экономически, поэтому я считаю такие маневры частью торга Минска с Москвой», — говорит Фонда национальной энергетической безопасности РФ Станислав Митрахович.