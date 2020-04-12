Католическая Пасха: что можно и что нельзя делать в этот день 5 12.04.2020, 14:21

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Исторические традиции одного из самых важных праздников в году.

Несмотря на некоторые отличия празднования Пасхи у католиков и православных, суть ее для всех верующих остается неизменной – воскресение Иисуса Христа, победа жизни над смертью, пишет fakty.com.ua.

В этом празднике тесно переплелись христианские и языческие традиции. По легенде, когда Мария Магдалена узнала, что Иисус воскрес, она везде сообщала эту благую весть. Дошла она и к правителю Рима Тиберию. Но он не поверил ей, сказав, что как белое яйцо не может стать красным, так и мертвые не могут воскреснуть. В тот же миг яйцо в его руках покраснело, и император воскликнул: Воистину воскрес! Так крашенные яйца стали одним из символов Пасхи.

А шоколадные яйца пасхальный кролик приносит детям у католиков не просто так. По языческой легенде, злая богиня Эстер заколдовала курицу, которая несла шоколадные яйца, превратив ее в кролика.

Как рассчитывается католическая Пасха?

Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями – специальными таблицами. У католиков они называются григорианскими, у православных – александрийскими.

Основа – день весеннего равноденствия 21 марта по григорианскому календарю. То есть Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.

Традиции на католическую Пасху

Католической Пасхе предшествует Великий пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем. Он не такой суровый, как в православии. Отказаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов нужно только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу, в остальные дни запрещается только мясо, но можно молочные продукты.

Празднование начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Навечерие Пасхи. Перед началом богослужения зажигают Пасхал – особую пасхальную свечу, огонь которой раздают всем христианам. Свечу зажигают на всех богослужениях Пасхальной недели.

Второй главный символ праздника у католиков – пасхальный кролик, знаменующий удачу и процветание. Считается, что именно он приносит шоколадные яйца по ночам и прячет в доме, а утром дети радостно их ищут и собирают.

Фигурками кроликов католики украшают дома и даже пекут куличи, булочки и пряники в виде этих зверушек, а затем раздают всем.

Еще один атрибут Пасхи – куриные яйца. Их традиционно красят в разные цвета (чаще всего – в красный) в честь библейской истории.

Пасха у католиков считается семейным праздником, поэтому вечером они собираются за праздничным столом. Главными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица.

Обычаи празднования в разным странах могут отличаться. В некоторых не придерживаются Великого поста, где-то в этот день принято поминать усопших на кладбище. А в Англии, например, это время является традиционным для свадебных церемоний, хотя нигде больше во время пасхальных праздников католические священники не венчают.

Католическая Пасха – как приветствуют?

В этом католики и православные ничем не отличаются. Христиане западного обряда после праздничной службы произносят традиционное пасхальное приветствие – Христос воскрес! В ответ говорят – Воистину воскрес!

Что едят на католическую Пасху?

Вечером католики накрывают праздничный стол. Обязательные блюда – кролик, индюшка или курица.

Но ужин начинается с пасхальных яиц, освещенных в церкви, затем переходят к пасхальному хлебу и только после него — к мясным блюдам.

Кстати, в Италии на Пасху пекут Коломбо — дрожжевой пирог с цукатами и орехами в форме голубя, а в Польше – мазурек (песочный пирог с фруктовой или ореховой начинкой), а еще едят окрошку с уксусом.

Традиционная выпечка в Англии – сдобные булочки hot cross buns, которые надрезают сверху крестом.

В Испании готовят Мона де Паскуа – это торт с миндалем и шоколадом, украшенный пасхальными яйцами и шоколадными зайцами, а в Греции – цуреки (выпечка с различными начинками, похожая на нашу пасху).

В Финляндии в печи варят кашу из ржаной муки и солода – мямми. Ее охлаждают и подают с мороженым.