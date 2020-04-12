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«Мы с детьми уже месяц на самоизоляции»

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  • 12.04.2020, 20:39
  • 2,875
«Мы с детьми уже месяц на самоизоляции»

Как мама с двумя детьми самоизолировалась под Слуцком.

Случчанка Екатерина Кристева живёт в Минске, но на время пандемии перебралась с детьми в деревню недалеко от детского санатория «Случь». Про минусы и плюсы самоизоляции она написала в своём Instagram, пишет сайт kurjer.info.

«Мы с детьми уже месяц на самоизоляции…

- Дочь не ходит в садик, на танцы и рисование!

- Не ходим по магазинам, на детские площадки и вообще не посещаем общественные места!

- Изолировали мою бабушку, и месяц я не видела мужа, а дети — своего папу.⠀

Но! ⠀

- Мы выспались!

- Каждый день делаем растяжку + зарядку! ⠀

- Занимаемся онлайн в школе танцев Менада, где дочь занималась до вынужденных каникул.

- Три раза в неделю ходим в бассейн (мы там одни).

- Почти целый световой день проводим на свежем воздухе.

- Пробуем готовить новые вкусные блюда.

- Рисуем сколько хотим.

- Много читаем (скоро перечитаем все книги, что есть в доме). Сейчас у меня появилось время читать для себя!

- Закатали 440 литров берёзового сока!

- Проращиваем семена цветов, покупаем рассаду, готовимся к сезону огорода.

Берегите себя и сделайте то, что давно откладывали! Возможно, это время дано нам именно для таких дел!»

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Мы с детьми уже месяц на самоизоляции...😷🦠🧼🚿🧫⠀ • Викуля не ходит в садик, на танцы и рисование❗️ • Не ходим по магазинам, на детские площадки и вообще не посещаем общественные места❗️ • Изолировали мою (пожилую) красавицу - бабушку и месяц я не видела мужа, а дети своего папу💔⠀ ⠀ Но! ⠀ ⠀ • Мы выспались! 😴⠀ • Каждый день делаем растяжку + зарядку! 👯‍♀️⠀ • Со вчерашнего дня занимаемся онлайн в школе танцев Менада, где Викуля занималась до вынужденных каникул💃🏻 • Три раза в неделю ходим в бассейн (мы там одни)🧜🏻‍♀️ • Почти целый световой день проводим на свежем воздухе🌿☀️⠀ • Пробуем готовить новые вкусные блюда🥗🍤 • Рисуем сколько хотим ( Викуле одного часа на рисовании всегда мало)👧🏻🖼 • Много читаем (скоро перечитаем все книги , что есть в доме). Сейчас у меня появилось время читать для себя!📚❤️ • Закатали 440 литров берёзового сока! 🧃⠀ • Проращиваем семена цветов, покупаем рассаду, готовимся к сезону огорода 🌱🌾🥬 • Очень соскучились! Я по любимому мужу, дети по обожаемому папе! 🥰⠀ ⠀ Из каждой ситуации можно извлечь пользу! Берегите себя и сделайте то, что давно откладывали! Возможно, это время дано нам именно для таких дел!❤️⠀ ⠀ #викулина_семья⠀⠀⠀ #from_your_perspective⠀⠀⠀ #momswithcameras ⠀⠀ #wildandbravelittles ⠀⠀ #simplychildren⠀⠀⠀ #letthemexplore⠀⠀⠀ #letthembelittle ⠀⠀ #littleandbrave⠀⠀⠀ #candidchildhood ⠀⠀⠀ #let_there_be_delight ⠀⠀⠀ #clickmagazine⠀⠀⠀ #atdiff_kids⠀⠀⠀ #followthislight ⠀⠀ #pixel_kids⠀⠀⠀ #childrenseemagic ⠀⠀ #shared_joy ⠀⠀⠀ #dearestviewfinder ⠀⠀⠀ #galleryoflightfeature ⠀⠀ #woodland_kids⠀⠀⠀ #runwildmychild⠀⠀⠀ #infinity_children⠀⠀⠀ #clickinmoms⠀⠀⠀ #childhoodwonders⠀⠀⠀ #cameramama⠀⠀⠀ #magicofchildhood ⠀⠀⠀ #my_magical_moments⠀⠀⠀ #one_magic_moment ⠀⠀ #lookslikefilmkids⠀⠀ #the_camera_clique ⠀⠀ ⠀

Post udostępniony przez Екатерина👩🏻 & Co👧🏻👶🏻 (@katrin.kristeva)

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Удача – это то, что происходит, когда подготовка встречается с возможностью🍀🍀🍀 ⠀⠀ ⠀ #наша_женька⠀⠀⠀⠀ #fearless_with_camera_365 #from_your_perspective⠀⠀⠀⠀ #momswithcameras ⠀⠀⠀ #wildandbravelittles ⠀⠀⠀ #simplychildren⠀⠀⠀⠀ #letthemexplore⠀⠀⠀⠀ #letthembelittle ⠀⠀⠀ #littleandbrave⠀⠀⠀⠀ #candidchildhood ⠀⠀⠀⠀ #let_there_be_delight ⠀⠀⠀⠀ #clickmagazine⠀⠀⠀⠀ #atdiff_kids⠀⠀⠀⠀ #followthislight ⠀⠀⠀ #pixel_kids⠀⠀⠀⠀ #childrenseemagic ⠀⠀⠀ #shared_joy ⠀⠀⠀⠀ #dearestviewfinder ⠀⠀⠀⠀ #galleryoflightfeature ⠀⠀⠀ #woodland_kids⠀⠀⠀⠀ #runwildmychild⠀⠀⠀⠀ #infinity_children⠀⠀⠀⠀ #clickinmoms⠀⠀⠀⠀ #childhoodwonders⠀⠀⠀⠀ #cameramama⠀⠀⠀⠀ #magicofchildhood ⠀⠀⠀⠀ #my_magical_moments⠀⠀⠀⠀ #one_magic_moment ⠀⠀⠀ #lookslikefilmkids⠀⠀⠀ #the_camera_clique ⠀⠀⠀

Post udostępniony przez Екатерина👩🏻 & Co👧🏻👶🏻 (@katrin.kristeva)

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За 26 лет, которые я живу в этом доме, и смотрю в это окно, эта картина, пожалуй, самая лучшая!👧🏻👧🏻🧓🏻🔥❤️ ⠀⠀ ⠀⠀ #викулина_семья⠀⠀⠀ #from_your_perspective⠀⠀⠀ #momswithcameras ⠀⠀ #wildandbravelittles ⠀⠀ #simplychildren⠀⠀⠀ #letthemexplore⠀⠀⠀ #letthembelittle ⠀⠀ #littleandbrave⠀⠀⠀ #candidchildhood ⠀⠀⠀ #let_there_be_delight ⠀⠀⠀ #clickmagazine⠀⠀⠀ #atdiff_kids⠀⠀⠀ #followthislight ⠀⠀ #pixel_kids⠀⠀⠀ #childrenseemagic ⠀⠀ #shared_joy ⠀⠀⠀ #dearestviewfinder ⠀⠀⠀ #galleryoflightfeature ⠀⠀ #woodland_kids⠀⠀⠀ #runwildmychild⠀⠀⠀ #infinity_children⠀⠀⠀ #clickinmoms⠀⠀⠀ #childhoodwonders⠀⠀⠀ #cameramama⠀⠀⠀ #magicofchildhood ⠀⠀⠀ #my_magical_moments⠀⠀⠀ #one_magic_moment ⠀⠀ #lookslikefilmkids⠀⠀ #the_camera_clique ⠀⠀ ⠀

Post udostępniony przez Екатерина👩🏻 & Co👧🏻👶🏻 (@katrin.kristeva)


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