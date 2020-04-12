«Мы с детьми уже месяц на самоизоляции» 4 12.04.2020, 20:39

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Как мама с двумя детьми самоизолировалась под Слуцком.

Случчанка Екатерина Кристева живёт в Минске, но на время пандемии перебралась с детьми в деревню недалеко от детского санатория «Случь». Про минусы и плюсы самоизоляции она написала в своём Instagram, пишет сайт kurjer.info.

«Мы с детьми уже месяц на самоизоляции…

- Дочь не ходит в садик, на танцы и рисование!

- Не ходим по магазинам, на детские площадки и вообще не посещаем общественные места!

- Изолировали мою бабушку, и месяц я не видела мужа, а дети — своего папу.⠀

Но! ⠀

- Мы выспались!

- Каждый день делаем растяжку + зарядку! ⠀

- Занимаемся онлайн в школе танцев Менада, где дочь занималась до вынужденных каникул.

- Три раза в неделю ходим в бассейн (мы там одни).

- Почти целый световой день проводим на свежем воздухе.

- Пробуем готовить новые вкусные блюда.

- Рисуем сколько хотим.

- Много читаем (скоро перечитаем все книги, что есть в доме). Сейчас у меня появилось время читать для себя!

- Закатали 440 литров берёзового сока!

- Проращиваем семена цветов, покупаем рассаду, готовимся к сезону огорода.

Берегите себя и сделайте то, что давно откладывали! Возможно, это время дано нам именно для таких дел!»