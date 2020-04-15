Удивительная белорусско-израильская история 4 Игорь Рубин, Facebook

15.04.2020, 22:25

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фото: Igor Rubin / facebook

Как Израиль заботится о своих гражданах.

На этой неделе со мной произошла удивительная история, которой я хочу поделиться с вами...

Как вы знаете, у меня есть сын, который живет в Беларуси и приезжает ко мне каждые 6-7 недель. Ему 6 лет, а с 5 лет он летает один (с сопровождением, которое сажает ребенка в самолет и встречает). Но «корона» поменяла планы всем нам и получилось так, что мой Даниэль остался в Беларуси. Проблема в том, что Беларусь оказалась одной из стран, которая не предпринимает никаких действий в борьбе с «короной». Жизнь там идет своим чередом, есть местные футбольные матчи, которые транслируются сегодня по всему миру... Не самое безопасное место, где стоит находиться сейчас и особенно не для ребёнка.

В прошлую пятницу я увидел, что в воскресенье есть прямой рейс из Минска в Бен-Гурион, купил билет для ребенка и начал обустраивать дом.

Как всем известно, в субботу в Бен-Гурионе приземлился самолет из Нью-Йорка и все прилетевшие разошлись по домам без какого-либо надзора со стороны Министерства здравоохранения Израиля, и поэтому в субботу был принят закон, который требует от каждого жителя, возвращающегося в Израиль, быть на изоляции в отеле. В воскресенье я хотел начать узнавать, как 6-летний ребенок уйдет на самоизоляцию один, но в субботу вечером мой зять позвонил мне и сказал: «Я видел в комментариях в одном из постов на Facebook номер министра транспорта, позвони ему и спроси, что делать с мальчиком». Я цинично ответил ему, что лучше бы нашел телефон Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - прим. ред.)... Мне потребовалось несколько часов, чтобы написать Бецалелю Смотричу. Если быть точнее, я написал ему в субботу в 22:59, и всего через несколько минут получил ответ, что он понимает ситуацию и проинформирует министерство обороны о моей проблеме и попросил меня на следующий день поговорить с начальником отдела министерства обороны Итаем Гершковицем.

Мне, как простому гражданину, было очень странно получить ответ от руководства страны в столь молниеносные сроки. Я думаю, что каждый чувствовал бы подобное в такой ситуации, и это только начало истории...

На следующий день, в воскресенье, я написал сообщение Итаю, и через несколько часов после состоялась телефонная конференция со мной и командованием Тылового фронта. Для них было странно слышать, что ребенок летит один... Но мне пообещали, что обо всем позаботятся. Я успокоился и начал готовиться к предстоящей поездке в аэропорт Бен-Гурион.

А теперь сама история ....

Полет в Израиль должен был состояться в 19:10. Поскольку ребенок летит один, сопровождающий забирает его из зоны регистрации, как только начинается посадка, примерно за 30-45 минут до взлета. Мать Даниэля подходит с ним к стойке регистрации и получает ответ от представителя авиакомпании «Белавиа», что ребенок не сможет сесть на рейс, поскольку в Израиле действует новая директива о пребывании в отелях всех прилетающих в страну и авиакомпания не будет нести ответственность за такую ситуацию с ребенком. Она объясняет им, что проблема решена и в Израиле знают о ситуации, более того, все было решено на самом высоком государственном уровне. Они по-прежнему отказываются брать ребенка в самолет смеясь в лицо и заявляя, что никто им не поможет, даже генеральный директор «Белавиа».

Мать Даниэля бежит к генеральному директору аэропорта и получает тот же отрицательный ответ.

6:45 вечера. Все пассажиры в самолете ожидают взлета, мать Даниэля звонит мне и говорит, что делать нечего, ребенок не летит.

Как часто в жизни мы сталкиваемся с ситуациями несправедливости и часто сдаемся, потому что нет выбора. Как часто мы слышим фразу: «Будь мудрым, а не правым», сколько раз мы опускаем руки от безысходности...

В тот момент я испытывал чувство полнейшей несправедливости и понимал, что оставляю своего ребенка в стране, которая не знает цену человеческой души. Дрожащими руками я взял телефон и снова набрал Итая Гершковица.

На часах 18:46 и я объясняю ему, что мой ребенок не летит. Он говорит мне, что все разрешения оформлены и по прибытии в страну не будет никаких проблем. Я отвечаю, что белорусы не дают ему сесть на рейс. «Если бы вы позвонили послу Израиля в Минск, а посол позвонил бы генеральному директору «Белавиа», а генеральный директор «Белавиа» позвонил бы на стойку check in, возможно, это дало бы моему ребенку возможность сесть на рейс».

Не знаю, откуда во мне появилась смелость или наглость попросить такое, но я был повержен в шок услышав на другом конце провода: «Я займусь этим».

И снова я осознаю, что попросил что-то нереальное, и как каждый родитель, думающий о здоровье своего ребенка, понимаю, что ситуация плачевная, и у меня нет возможности повлиять на нее.

Мать Даниэля плачет в трубку, Даниэль не понимает, что происходит.

18:53 я получаю звонок от Итая: «Я говорил с послом, посол говорил с генеральным директором «Белавиа». Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына».

В этот момент половина аэропорта Минска начала заниматься Даниэлем, рейс задержали, а ребенка усадили в бизнес. Когда мальчик приземлился в Израиле я спросил его, как был полет. На что он ответил: «Все было как обычно, только сегодня они изменили меню в самолете – еда была вкусная»… Как говорится, бизнес есть бизнес.

Я получил своего сына здоровым, целым и невредимым, а через час после этого мне позвонил Итай и спросил, все ли в порядке. Само собой разумеется, мы сели в мою машину, поехали домой и, конечно сейчас находимся на двухнедельном карантине.

Так заканчивается история спасения израильского ребенка людьми, которые круглосуточно уверенно борются с COVID-19 и не испытывают недостатка в более глобальных проблемах в войне с невидимым врагом.

Люди, которые не знают меня, не знают Даниэля, но знают цену человеческой души. Когда я пишу эту историю, по моей коже все еще бегут мурашки. Многие из вас могут подумать, что это личная история, но это не так. В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля!

Я иммигрировал в Израиль в возрасте 15 лет по проекту Na'ale 16, служил в Армии Обороны Израиля, и я никогда не испытывал такой гордости за Израиль, как сейчас.

Так почему я написал всю эту историю - я просто не нашел другого способа поблагодарить министра транспорта Бецалеля Смотрица и начальника отдела министерства обороны Итая Гершковица за помощь и за человеческое отношение.

«Кто спасает одну жизнь – спасает целый мир». Действительно.

Уважаемый Министр Нафтали Бенет, прошу передать мою глубочайшую благодарность Итаю, который в ответ на мою благодарность в сообщении ответил мне – это моя работа.

Счастливого Праздника Свободы.

Игорь, отец Даниэля, гордящийся тем, что он израильтянин!

Игорь Рубин, Facebook