закрыть
24 апреля 2020, пятница, 17:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

«Откуда мы знаем, у кого из наших учеников есть коронавирус, а у кого — нет?»

  • 24.04.2020, 16:45
  • 1,019
«Откуда мы знаем, у кого из наших учеников есть коронавирус, а у кого — нет?»
Фото: tut.by

Что думают педагоги о происходящем в школах.

Коронавирус устроил настоящий стресс-тест для всей системы образования. Три недели, пока длились весенние каникулы, учителя не знали, как они будут работать дальше. Больше ясности не появилось и после того, как часть детей вышла на занятия, а часть осталась на самостоятельном обучении дома. Как проверять и оценивать их, нужно ли выставлять «энки», что делать с контрольными диктантами или изложениями, а главное, где брать силы на то, чтобы выполнять двойной объем работы? «Мы дезориентированы», — говорят учителя из разных школ и регионов Беларуси, пишет tut.by.

Представитель администрации школы: «Вайбер стал основным средством управления нашим образованием»

— Из числа официальных документов за последнее время к нам поступило только письмо из райисполкома о том, что теперь их запрещено посещать… И положения о бесчисленных конкурсах творчества, — говорит представитель администрации одной из минских школ. — Никаких инструкций от Министерства образования, как действовать в этой ситуации, нам не прислали. Их заменяют устные распоряжения от управления образования или сообщения в вайбере. Главный посыл руководства — действуем по обстоятельствам. Как эти обстоятельства сложатся завтра, мы не знаем. Учителей информируют в последнюю минуту — накануне вечером или в любой другой момент. Я себя ловила на мысли, что зачастую первую информацию мы получаем из СМИ, и уже потом начинается какое-то шевеление у нас.

Вайбер теперь стал основным средством управления образованием. За последнее время мы не получили ни одного официального документа или рекомендации. В чатах руководители управлений принимают распоряжения по маскам, санитайзерам и т.д. Утром может быть одно решение, к вечеру оно видоизменяется. И так мы работаем.

У нас не так много детей в школе, поэтому контактируем с ними в вайбере: пересылаем фото и скриншоты, даем обратную связь. Поскольку управление требует накопляемость оценок, выставляем их за выполненные дома задания. Но насколько объективно можно оценить работу ученика, который разбирал эту тему самостоятельно или при участии родителей? Я не знаю, рекомендаций на этот счет нет, поэтому мы решили подходить бережно, в пользу ученика. Он уже молодец, что понимает: все равно нужно продолжать учиться.

У учителей сейчас колоссальная нагрузка. Я очень им благодарна, что в этой ситуации они не отказались выполнять свою работу. У каждого свой окоп. И они его роют, потому что понимают: предмет останется за ними, это их ответственность. Я горжусь своими коллегами, потому что они работают, несмотря ни на что. Пока у меня никто не спросил, как это будет оплачиваться, а ведь они работают сверх своей нагрузки — и вечером, и по ночам.

И мне больно, что мы, учителя, оказались в ситуации, когда до нас никому нет дела. Мы идем в класс, но не знаем, кто к нам пришел и с чем. Нужно улыбаться, вести урок, как обычно… Слава Богу, наши учителя не болеют. В нашем окружении контактов какого-либо уровня тоже не было. Надеемся, сможем достойно пережить эту ситуацию и не потеряем себя как люди.

Я поддерживаю коллег и чувствую, что они поддерживают меня. Мы бодримся, окунаемся в педагогический процесс, пробуем придумать, как все организовать эффективнее своими силами. Такими проблемами и стараемся жить в своем коллективе. Это не дает почувствовать себя одиноко. Хотя вижу, что некоторые в отчаянии. А вот дома тяжело: начинаешь все это обдумывать — и чувствуешь такое бессилие. Я взрослый человек, я уже бабушка, а мне непонятно, что происходит вокруг.

Учитель иностранного языка из Гомеля: «Откуда мы знаем, у кого из наших учеников есть коронавирус, а у кого — нет?»

— У нас многие учителя ушли на больничный. Мне самой нужно было делать небольшую операцию, которая могла потерпеть. Но не стала откладывать ее на лето, а сделала сейчас, чтобы побыть на больничном и не встречаться с большим количеством людей. Хотя детей в школу ходит мало. Коллеги говорят, что в классе по 4−5 человек, — рассказывает гомельский учитель. — Классный руководитель моего ребенка ушла в отпуск за свой счет до конца апреля. У нее много хронических заболеваний, и она опасается за свое здоровье, ведь дети если и болеют, то практически бессимптомно. Откуда мы знаем, у кого из наших учеников есть коронавирус, а у кого — нет? Но по вайберу учительница продолжает работать с детьми: высылает им задания, принимает фото тетрадей на проверку. Нас такая работа устраивает.

Еще 5−6 учителей находятся на больничном. У двоих температура. Что с остальными, я не знаю. Уйти в трудовой отпуск нам пока никто не предлагал, но по собственному желанию отпускают.

Даже на больничном я общаюсь со своими детьми. Если они пропустят материал, то наверстывать потом будет сложно. Родители не против, чтобы дети были заняты дополнительно. Поэтому мы с ними контактируем в вайбере, во "ВКонтакте". Я им высылаю задания — дети присылают мне фотоотчеты, я их проверяю и выставляю примерные оценки. Сама подыскиваю им видео в Youtube, записываю аудиосообщения, объясняю, что нужно понять в этом правиле и как его применить.

Ситуация сейчас такая, что нет никакой определенности, как работать дальше. На днях вроде поступила информация: на сайтах всех школ Гомеля нужно сделать раздел «Индивидуальное обучение». Сейчас педагоги наполняют этот раздел информацией. Если все пойдет в таком духе, то отпадет надобность общаться через мессенджеры.

А пока коллеги разрываются. Работают и в школе, и после школы. Нет единства требований, и люди этим недовольны. Учителю в данной ситуации сложно. Можно работать с детьми дистанционно, но тогда нужно посвящать этому все время и сидеть дома. А кто ж это позволит?

Учитель иностранного из Брестской области: «Шесть часов ушло на разработку хорошего и понятного материала для тех, кто дома»

— На уроки приходит 2−5 учащихся. Проводим все занятия по расписанию, затем столько же времени тратим на подготовку материала детям, которые сидят дома. Своего ребенка я вынуждена отправлять в школу, потому что времени, чтобы объяснить ей новый материал, уже нет, — говорит учитель иностранного. —  В класс дочери ходят пять человек. Когда я спросила ее классную руководительницу, кто еще эти безумные родители, она ответила: «Два педагога и два врача. И еще одна девочка, которой просто надоело сидеть дома».

После шести уроков я возвращаюсь домой и опять сажусь за компьютер. На днях подняли вопрос об оплате, на что нам ответили: «Вы что, к урокам не готовитесь?» В общем, дополнительно никакие премии платить никто не собирается.

Но одно дело написать план урока для себя, состоящий из десяти предложений с сокращениями и заметками, и совершенно другое — создать план урока и подготовить материал для учащихся. Если в 10−11 классе я еще могу написать номер упражнения и страницу, дать ссылку на дополнительное задание на различных ресурсах (на поиск чего тоже требуется время), то в 3-м классе на подготовку урока у меня ушло полтора часа. Пришлось в деталях описывать правило, на диктофон записывать новый лексический материал, загружать на файлообменник все аудио и видео и только потом размещать весь урок на сайте.

Получается: или я делаю хорошие уроки для детей — и тогда у меня не хватает времени на свою семью, или просто пишу "упражнение такое-то" — и тогда это становится проблемой родителей, как понять и разобрать новую тему. Пока выбираю первый вариант, но сил работать в таком режиме остается немного.

Вот сейчас у меня за день висит 15 непрочитанных писем от учеников. Я три дня разбирала всю почту, на четвертый сказала себе: надо вспомнить еще и о том, что у меня есть семья.

Администрация нам говорит: «Так не проверяйте работы детей!» Якобы ни в одном официальном документе, которые пришли из облисполкома, ничего не сказано об обратной связи с учениками. Хорошо, мы можем так поступить. Но от этого в первую очередь пострадают дети!

При любом вопросе и возмущении предлагают написать заявление. Я не отказываюсь делать дополнительную работу по подготовке материала учащимся, но я хочу получать за это деньги. Позавчера у меня было шесть уроков, столько же времени — 6 часов — ушло на разработку хорошего и понятного материала для тех, кто дома. Почему медикам оплачивают переработку и напряженность, хоть я понимаю, что ответственность их работы не сравнима с нашей, но тем не менее… Учителя уже не люди?

Учитель начальных классов из Гомельской области: «Сейчас — а такое бывает редко — администрация школы на одной волне с учителями»

— Закончились каникулы, и в понедельник начались занятия. В мой первый класс пришло около 25 процентов детей. У учителей первые дни в голове был легкий раздрай. Часть детей в школе, остальные — дома. Как их учить, никто конкретно не говорил. Тем более, когда твои дети — это первоклассники.

Сама я проводила уроки в школе, шла домой и начинала записывать видеоролики для тех, кто дома. Брала тетради, учебники, альбомные листы и фломастеры, рисовала схемы, таблички, объясняла, как что делать. По всем заданиям давала пояснения. Пока вроде не было звонков от родителей, что кто-то что-то не понял.

Со среды нас всех перевели на дистанционное. И слава Богу, потому что такой ритм долгое время было бы сложно выдержать.

Теперь начинаю работать в 8 утра — и до ночи, поскольку у некоторых родителей посменная работа, и присылать выполненные задания они могут и утром, и вечером, и ночью иногда.

Сейчас — а такое бывает редко — администрация школы на одной волне с учителями. У нас такое взаимопонимание, какого не было никогда. И нас понимает администрация, и мы идем навстречу. Например, нам разрешили не приходить в школу и работать из дома, потому что в школе довольно неважное интернет-соединение, когда много людей начинает подключаться, тебя выбивает. Мы, со своей стороны, готовим всю документацию, чтобы подстраховать директора и завуча.

Наш учительский чат стал более рабочим. Делимся тем, кто что нашел, сбрасываем друг другу уроки, делим нагрузку, координируем между собой работу. Я, честно, удивляюсь, как мой коллектив в этой ситуации мобилизовался и показал себя.


популярное за неделю

Мнение

Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина
Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн