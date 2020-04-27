Юрий Дудь снял фильм о том, как белорусские программисты добиваются успеха в США 27.04.2020, 10:34

Евгений Невгень (слева) и Юрий Дудь

Журналист поговорил с сооснователем MSQRD и Pandadoc.

На YouTube-канале проекта «вДудь» вышел трехчасовой сюжет про Кремниевую долину. В нём журналист Юрий Дудь поговорил с русскоязычными резидентами Долины, в том числе выходцами из Беларуси — сооснователем MSQRD и Pandadoc. Самые интересные моменты собрал dev.by.

«Если бы Илон Маск был в Беларуси, он бы еще за Pay Pal не отсидел»

Юрий Дудь: Почему из Беларуси так прут программисты?

Микита Микадо, сооснователь Pandadoc: Много умных людей, почти нет нефти. Когда маленькая страна с маленьким внутренним рынком, приходится делать, что-то выдумывать для всего мира, чтобы зарабатывать деньги.

Николай Давыдов — сооснователь инвестфонда Gagarin Capital: В Беларуси нет внутреннего рынка. Там невозможно никому ничего продать, потому что нет денег, чтобы это купить. Русский предприниматель начинает делать инновационную штуку под кого? Под Газпром, под Сбербанк, МТС или просто под внутренний рынок. В итоге начинает зарабатывать и за рубеж выйти не может. Потому что там разная ментальность, нужны разные продукты. А белорусы сразу делают продукты для американского или глобального рынка.

А ещё у них на это круто смотрят власти. Мне удалось пообщаться с директором ПВТ. И в разговоре прозвучала такая фраза. Если белорус едет на работу в Google или Кремниевую Долину делать стартап, я ему помогу, чем смогу. Поеду к нему домой и вещи соберу. Потому что я знаю: он либо вернется со знаниями и деньгами, но самое главное, со знаниями о том, как надо делать, либо будет оттуда нанимать белорусов. Он знает, как с ними работать, и в страну польются деньги и знания.

Юрий Дудь: Но глава такой крупной корпорации как Wargaming же много лет живет на Кипре. Как это сочетается с тем, что белорусская власть поддерживает стартаперов?

Николай Давыдов: В Беларуси не просто делать крупный бизнес. Я не говорю, что они (власти — прим. dev.by) хорошие и молодцы. Но они делают правильные шаги. В России и такого нет.

Юрий Дудь: Знаешь шутку про белорусов? Белорусские бизнесмены как в троллейбусе — половина сидит, половина трясется.

Николай Давыдов: Если бы Илон Маск был в Беларуси, он бы еще за Pay Pal не отсидел. Эту шутку про Россию иногда тоже говорят. Я не призываю делать бизнес в Беларуси, а отвечаю на вопрос, почему здесь прёт ИТ. Это отсутствие рынка, стартаперам меньше вставляют палки в колеса. Почему в Беларуси хорошо стартаперам? У них нечего отобрать, поэтому их поддерживают. А если они отстроят крупную компанию, тогда начнутся проблемы. Появятся люди, которые заинтересуются деньгами. А у стартаперов ничего нет и рынка нет. Страна нищая. Поэтому ты сразу делаешь штуку, которая конкурирует с Google.

Нанять людей в Беларуси становится сложнее

Сооснователь MSQRD Евгений Невгень рассказал о сделке с Fасebook, белорусском рынке, и о том, почему в публичном доступе так и не появилась маска Александра Лукашенко.

Юрий Дудь: Fасebook купил не просто приложение, а технологию, и потом стал ее везде интегрировать?

Евгений Невгень: Само приложение как таковое Fасebook не было интересно, а была интересна технология с прицелом, чтобы такое же появилось в других продуктах. Поэтому они покупали технологию и людей, которые за ней стоят. Сама технология не была уникальной. Существовали коды похожих технологий в открытом доступе на GitHub. Но технология, придуманная Евгением Затепякиным, одним из основателей компании, оказалась подходящей для мобильных телефонов. Он разработал алгоритм, который работал максимально чётко, точно и быстро на мобильных телефонах.

Сделка с Fасebook шла четверо суток. Компания хотела закрыть сделку максимально быстро, наверное, чтобы информация не просочилась в другие корпорации, которые могли предложить больше. Всю сумму от сделки мы получили не сразу, а постепенно. Плюс мы старались деньги сразу инвестировать, а не тратить

Юрий Дудь: По легенде или по факту, компания MSQRD родилась по итогам 48-часового хакатона. Вы там впервые показали историю с масками. Я читал, что среди масок, которые там были, оказалась и маска с усами и принадлежала Лукашенко

Евгений Невгень: Это правда. Но этой маски никогда не было в публичном доступе. На хакатоне у нас были какие-то наработки и технология, но мы не успевали сделать все маски, которые хотели. Решили использовать лица известных людей. А кто в Беларуси самый известный и узнаваемый белорус? Поэтому в рамках хакатона была эта маска. Но мы понимали, что в паблик будет нельзя выходить. У нас в УК есть статья про оскорбление президента и как минимум этого было достаточно.

О рынке Беларуси

Евгений Невгень: Нанять людей в Беларуси становится сложнее. Много ИТ компаний и большая конкуренция за кадры. Поэтому в свой новый проект Loonа мы нанимаем людей со всего мира.

Юрий Дудь: Белорусские программисты настолько в шоколаде, что вам приходится нанимать людей в том числе из РФ и Украины?

Евгений Невгень: Получается так.