Волонтер – властям: Продайте резиденцию! Да сделайте хоть что-то! 5 29.04.2020, 22:24

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фото: скриншот из видео

Белорусским медикам критически не хватает средств защиты.

Молодежь во время пандемии коронавируса не стала ждать приказов и распоряжения, а самоорганизовалась ради помощи населению, передает «Белсат».

«И мне непонятно и очень обидно, и не только мне: почему наше государство, госаппарат, имея такие возможности, не делает ничего? Разберите одну резиденцию, сдайте на металлолом, эти ледовые дворцы, да сделайте хоть что-то!» – говорит молодежная активистка Вероника Янович.

Когда стало известно, что нашим медикам критически не хватает средств защиты, молодежные активисты наладили производство масок. На производство съемочную группу не пустили по причине безопасности. Вместе с материалами волонтеры получают детальные инструкции о технологии шитья.

«Мы советовались с врачами насчет того, какие маски им нужны сейчас. И мы шили маски и завозили им, чтобы они смотрели, подойдут им эти маски или нет», – рассказывает Вероника.

Изначально медики просили многоразовые маски – из марли, которые можно стерилизовать. Это бы обеспечило их потребности надолго. Однако сейчас с марлей совсем трудно. Во-первых, ее фактически не найти, во-вторых, один рулон стоит около 500 рублей. Его хватило бы, чтобы нашить примерно 1000 многоразовых масок. Поэтому приходится использовать другой материал.

«Это спанбонд. Несмотря на то, что здесь четыре слоя, это маска одноразовая, ее хватит на два-три часа», – говорит волонтер.

Другие молодежные активисты позаботились о правах пожилых людей на получение важной информации: для сохранения здоровья и жизни во время пандемии.

«Пока мы сделали 12,5 тысячи [листовок]. Точнее, 17,5 тысячи заказали, 12,5 напечатали. В Лунинец пойдет 1200 штук. В Бобруйск – 200, 250 – в Гомель, 500 – в Могилев. По Минску 300 уже отдали, еще 100 нужно передать. Для ЖКХ и на транспорт несколько тысяч», – рассказал возле типографии молодежный активист Валерий Томилин.

Листовки и плакаты с информацией об опасности коронавирусной инфекции и о необходимых мерах безопасности специально сделаны большим шрифтом.

«В основном по городу передвигаются лица преклонного возраста. Молодые – как раз в изоляции», – объясняет инициативу с листовками Валерий Томилин.

Напечатанное молодые люди развозят по поликлиникам, магазинам, коммунальным предприятиям. Также активисты расклеивают плакаты в местах, где информацию смогут увидеть больше лиц пожилого возраста. Активисты мечтают, чтобы листовки появились на каждом подъезде.