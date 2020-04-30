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Аппарат ИВЛ над Минским морем

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  • Виктор Горбачев
  • 30.04.2020, 8:26
  • 4,025
Аппарат ИВЛ над Минским морем
Фото: nn.by

Настоящий сволочизм.

Над Минским морем летали аппараты ИВЛ (для искусственной вентиляции легких). Десятки. Кроме этого, тысячи медицинских масок, халатов и прочего медицинского оборудования, которого так не хватает сегодня в период пандемии. Ах, о чем я? У нас же «вируса нет и он тут не летает».

Это всего лишь репетиция. Сегодня летали самолеты, вертолеты, истребители. Все к параду готовятся. А потом будут вечерние полеты. А завтра еще. А потом еще. Это не просто десятки тысяч условных пролетает. Тут пахнет сотнями.

А в это время? А в это время в больницах нет обычной туалетной бумаги. Нет медицинской защиты для врачей в нужном количестве. Волонтеры и граждане страны из своих личных средств скидываются, кто чем может. Но властям до одного места. Они запускают все в воздух. «Красоту» создают. Остается понять - для себя любимых или миру показать мощь? Показать мощь в то время, когда медицина ниже плинтуса.

Ну, а что тут такого? Мы же «богатые». Летят самолеты, плывут пароходы - салют «лидеру»! Все ради утех и показухи. И пусть весь мир «завидует». И гори все синим пламенем.

Да-да, когда кому-то в больницах не будет хватать аппарата ИВЛ, когда нет возможности пройти обследование из-за отсутствия аппарата МРТ или КТ, поднимите голову в небо. Внимательно всмотритесь. Они там пролетели. И да. Если вдруг пожелаете сделать тест на коронавирус, а его для вас нет, не волнуйтесь и не задавайте глупых вопросов. Они тоже мимо вас и над вами пролетели.

Улыбайтесь господа. Улыбайтесь.

Как же все грустно, когда все не для народа. Грустно и больно.

Настоящий сволочизм.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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