Ученые рассказали, сколько живут крупнейшие рыбы современности 6.04.2020, 14:09

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Фото: Wayne Osborn

Для этого исследователи обратились к радионуклидному анализу.

Международная группа ученых смогла определить возраст гигантских китовых акул. Для этого они измерили уровень радиоактивных нуклидов в организме этих рыб, сообщает Naked science.

Точного срока жизни гигантских акул ученые не знают. Существуют недоказанные сведения о том, что они могут жить больше сотни лет. Даже заполучить таких рыб непросто, поэтому исследователи решили сосредоточить свое внимание на их позвоночнике. Один из них был найден на рыбном рынке в Тайване еще в 2007 году. Хозяйка второго погибла в сетях пакистанских рыболовов.

Рассмотрев срезы под микроскопом, ученые заметили слои, которыми нарастала ткань, и подсчитали их количество. Вместе с тем, в отличие от годовых колец деревьев, скорость образования этих наростов не известна, поэтому сами по себе эти подсчеты не указывают на возраст рыбы.

Для этого исследователи обратились к радионуклидному анализу. Начиная с 1940-х испытания ядерного оружия стали наполнять атмосферу радиоактивными элементами, в том числе углеродом-14, который попал в природный цикл оборота углерода, включаясь в состав биологических тканей. После запрета испытаний нестабильные нуклиды распадались, а новые практически не поступали, поэтому их количество позволяет оценить время образования ткани.

Оказалось, что слои позвоночника китовых акул действительно нарастают по годам. Возраст же акул, позвоночники которых изучали ученые, составил около 50 лет.

"Зная возраст и размер рыбы, можно подсчитать скорость ее роста. Это ключевой параметр, говорящий об устойчивости вида к вылову и его способности восстановиться после падения численности", — заявил один из авторов работы Марк Микан. Китовые акулы вырастают до нужных размеров и репродуктивного возраста не ранее чем к 30 годам. Поэтому их популяции вряд ли быстро оправятся от сокращения, которое все еще продолжается.