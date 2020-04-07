Минский врач: Медиков привозят целыми отделениями в качестве больных COVID-19 10 7.04.2020, 9:07

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В больницах не хватает средств индивидуальной защиты.

Новый день – новые посты от минских врачей в их аккаунтах в социальных сетях, пишет телеграмм-канал «Баста».

Главное: очень не хватает средств индивидуальной защиты, среди медиков много зараженных Covid-19.

«В принципе, я не знаю, что еще добавить про статистику по ковиду, когда к нам переводят врачей из другой больницы сразу в составе целого отделения, по 7-8 человек одновременно. Видимо, самое время расслабиться и настроить иммунитет на новые знакомства, - пишет врач минской больницы, уточняя, что медиков переводят «в качестве больных». - Тем временем среди персонала появился едва уловимый дух борьбы за маски, костюмы и респираторы. Остается надеяться, что в дальнейшем он не перейдет в конкуренцию за кислород в канюлях и аппараты ИВЛ».

«Преемственность поколений-это когда терапевт таскает для эндокринолога из поликлиники обычные тканевые маски, а эндокринолог делится ими с инфекционистом, потому как у них масок нет вообще», - пишет врач еще одной столичной больницы.

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