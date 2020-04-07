В Беларуси появились новые очаги эпидемии COVID-19 18 7.04.2020, 10:00

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Информация, которую удалось проверить и подтвердить.

Новые очаги эпидемии в Беларуси – санатории, реабилитационные центра, небольшие населенные пункты. Телеграмм-канал «Баста» приводит информацию, которую удалось проверить и подтвердить.

Минский район, деревня Заямочное.

"Минский областной центр медицинской реабилитации "Загорье", здесь раньше содержались на карантине граждане КНР, прибывающие в Беларусь через Национальный аэропорт. Теперь содержатся "контактники", ждут результатов тестов", - пишет читатель канала.

"В воскресенье положили двух человек первого уровня контакта. Если подтвердится, что у них коронавирус, то их будут увозить, так как у них [в медицинском центре] нет ни реанимации, ни нужного оборудования", - сообщает еще один источник.

Витебский район, деревня Малые Летцы.

"Из санатория "Летцы" перевезли людей в санаторий "Лесные озера" в Ушачском районе. Сами "Летцы" закрыты на карантин", - сообщил источник.

"Есть положительный тест на коронавирус. Деревня Малые Летцы. Увезли в Витебскую областную больницу", - пишет еще один наш читатель канала.

Журналистам телеграмм-канала удалось связаться с представителем администрацией санатория "Летцы", которая на вопрос о том, есть ли подтвержденные случаи заражения Covid-19 на территории учреждения ответила: "К сожалению, я ничего не могу вам комментировать".

Витебская область, Докшицы.

"Центральная районная больница переполнена. Много поступлений из района", - пишет читательница канала.

"В Докшицах очень плохая обстановка. 40 чел лежало с пневмониями, за выходные еще 15 привезли. По информации от медработников", - сообщает источник телеграмм-канала в Докшицах.

Дзержинский район, деревня Даниловичи.

"Двух человек забрали с подозрением на короновирус вчера ночью. Деревня Даниловичи, Дзержинский район. Забрали парня 25 лет и его маму", - сообщает читатель телеграмм-канала.

Светлогорский район, деревня Корени.

"Деревня Корени Светлогорского района Гомельской области. Забрали девочку с коронавирусом. Приехала из Италии, проживает в Гомеле, но родители отправили ее к бабушке в деревню", - сообщает подписчик телеграмм-канала.

Могилевская область, Осиповичи.

"Очень много людей в районной больнице. Медики не справляются", - пишет сотрудник больницы в соцсетях.

Витебская область, Лепель.

"Пришли положительные тесты на коронавирус для трех пациентов, при том что лежали они не в инфекции, а в обычных палатах терапии. Неизвестно, сколько персонала за время их нахождения в больнице успело с ними проконтактировать, но сами понимаете, что это большое количество людей.

Одно из отделений переформировали в общежитие для медработников, так что у врачей есть большая вероятность уйти на работу и не вернуться обратно", - пишет сотрудник больницы.

Гомельская область, Калинковичи.

"У меня много знакомых лежит в больнице с пневмонией, но им тест на короновирус не делают. Лежит соседка уже три недели – та же ситуация", - пишет читатель телеграмм-канала из Калинковичей.

Минская область, Воложин.

"По приказу о перепрофилировании, к нам будут возить из Молодечно, Вилейки и Мяделя", - пишет сотрудник Центральной рацонной больницы в Воложине.

Витебская область, Бешенковичи.

Резко выросло количество больных воспалением легких. Много работников Бешенковичского райисполкома. Госпитализировали более десяти работников санстанции", - сообщает источник телеграмм-канала в Бешенковичах.

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