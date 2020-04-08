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Специалист по вирусологии: Беларусь идет к намного худшей ситуации с COVID-19, чем Италия, Испания и Франция

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  • 8.04.2020, 7:32
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Специалист по вирусологии: Беларусь идет к намного худшей ситуации с COVID-19, чем Италия, Испания и Франция
Фото: nn.by

Больницы переполнены людьми с коронавирусом, медики говорят о катастрофе.

Об актуальной ситуации с эпидемией COVID-19 в Беларуси сайт Charter97.org поговорил с известным блогером, активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем, у которого есть медицинское образование по специальности микробиология и вирусология.

- Андрей, вы получили медицинское образование по специальности микробиология и вирусология и поддерживаете контакты с однокурсниками. Что говорят об эпидемии коронавируса белорусские медики?

- По словам моих однокурсников и знакомых медиков, с коронавирусом в Беларуси вырисовывается очень печальная картина. Во-первых, медики в большинстве своем боятся открыто об этом говорить, но хотя бы упоминают о том, что эпидемия и смерти людей стали политической темой.

Во-вторых, говорить есть о чем, потому что масштабы проблемы в Беларуси очень впечатляющие. По смертям я не могу сказать точной цифры, потому что ее на самом деле у врачей нет, информация держится в секрете. Но я знаю от разных источников, что люди умирают систематически. В свидетельствах о смерти им ставят разные виды пневмонии или другие проблемы с легкими. В итоге из официальной документации следует, что они якобы умирают от всего, кроме коронавируса.

Но эти люди приезжают в больницы с симптомами коронавируса, лежат в коронавирусных отделениях. При этом им говорят, что лечат их как бы от других заболеваний.

- В каких городах и регионах Беларуси ситуация наиболее критическая?

- В Минске и в Витебске сейчас самые критические ситуации.

Кстати, насчет Минска: мне рассказал коллега, что еще за месяц до того, как у нас официально появился коронавирус, все китайцы, которых не пустили в Россию (РФ тогда закрыла границы), поехали туда через Беларусь. То есть, они прилетали на самолетах, какое-то время были в Минске и улетали дальше в Россию или ехали по земле. Фактически, пару недель через нас проходила массовая миграция людей, которые, возможно, были инфицированы. Благодаря Лукашенко, они нам принесли это «счастье» и Минск пострадал больше всего.

Тогда другая моя коллега рассказывала, что под Молодечно уже был создан карантинный лагерь, куда увозили некоторых иностранцев с температурой.

- Что еще вам рассказали знакомые врачи об актуальной ситуации в белорусских больницах?

- Основной костяк моих знакомых-медиков - это лаборанты и врачи-лаборанты. Они не работают в отделениях с больными напрямую, но они регулярно их посещают. Сейчас минимизировано общение лабораторий с людьми, и практически нигде не берут кровь из пальца - только из вены, и приносят сразу в лабораторию.

Мои знакомые – это в основном гематологи. Так как они работают с кровью, то могут сказать, что даже по ее цвету видно, болеет человек коронавирусом или нет. То есть, насыщение кислородом в крови заметно по ее общему анализу. Врачи понимают, что потенциальных больных коронавирусной инфекцией, действительно, очень много. Сейчас практически все больницы ими забиты.

Отдельная тема - это нехватка средств индивидуальной защиты, о которой постоянно рассказывают знакомые медики. В лабораториях а Минске пока им всего хватает - но уже в Борисове начинаются проблемы с перчатками. Люди часто вынуждены их стирать, хотя это противоречит инструкции по применению.

Маски медработникам пока еще выдают, но в небольшом количестве. Насчет марлевых повязок - это просто стыд. Достаточно взять эту повязку и брызнуть через нее из баллончика с дезодорантом, чтобы убедиться, что она пропускает практически все. Это самое позорное, что производила Беларусь для медицины за всю историю своего суверенного существования. Эти маски – просто плацебо.

- Белорусские власти не вводят карантин: работают школы, предприятия, детские сады, по городам ездят автобусы с больными пассажирами… Какие очаги эпидемии, по вашему мнению, самые опасные? Где следует ожидать очередных вспышек инфекции?

- В Минске, потому что самые серьезные очаги эпидемии находятся там, где самая высокая концентрация населения. Еще Минск - это эпицентр дорог. Из него очаги уже перешли в районы, просто о них еще не так много известно. Я знаю, что из Докшиц вывозят больных людей в областной центр, в Витебск. На самом деле, коронавирус сейчас есть везде, во всех районах Беларуси, хотя в официальные отчеты такая информация не попадет.

Лукашенко за всю историю своего так называемого «правления» сделал все, чтобы система работала на показуху. Где-то от нас пытаются скрыть реальные факты и цифры, где-то - исказить правду.

Я сейчас нахожусь на карантине в Минске, но вчера мне пришлось выйти из дома. Я ехал в метро - да, там людей немного. Даже в поезде все сидят в шахматном порядке. Но выходишь из метро – и очень большое количество людей двигается потоком, близко общаются в больших компаниях. Это люди, которые сознательно обрекают себя на заболевание. Они не информированы властями об опасности COVID-19, в этом и есть вся проблема.

- Белорусские врачи все чаще сами становятся жертвами коронавируса, целые отделения и смены привозят в инфекционные больницы. Осознают ли врачи, что белорусские власти подвели медицину к черте катастрофы?

- Врачи все это осознают. Сейчас сложилась ситуация, когда они открыто в социальных сетях выкладывают посты со своим возмущением. Они открыто высказываются о проблемах - и такого не было еще полгода назад. Я сам работал в медицине и с трудом выдерживал психологически. Из медика в жизни не вытянешь ни слова о проблемах, потому что они работают под постоянным шантажом и давлением. Они все это терпели, но теперь открыто говорят о приближении катастрофы.

Действительно: врачи у нам сами становятся жертвами коронавируса, и это приведет только к усилению эпидемии. Больных людей будет становиться все больше, а здоровых медиков - все меньше. Соответственно, смертность будет выше и процент заболеваемости тоже.

- Эксперты американского «Eurasian States in Transition Research Center» считают, что от коронавируса в Беларуси могут умереть до 68 тысяч человек. По вашим оценкам, сколько будет жертв, если власти не введут жесткий карантин?

- Думаю, что американцы посчитали правильно, и это даже не самая большая цифра. По моей субъективной оценке, сейчас в Беларуси, а может и в самом Минске, не один десяток тысяч зараженных.

Карантин нужен, но тут еще важную роль играют информированность и упущенное время. Благодаря тому, что Лукашенко не сделал того, что нужно было сделать еще в феврале, мы рискуем оказаться в ситуации намного худшей, чем оказались Италия, Испания и Франция.

Да, в тех странах поздно ввели карантин, но хотя бы делали какие-то профилактические информационные мероприятия. А у нас «все хорошо» по заявлениям, мы проводим чемпионат по футболу, мы собираемся проводить парад 9 мая. Я думаю, 9 мая у нас только наступит пик. Если у Лукашенко не хватит мозгов отменить парад, то Беларусь окажется на грани коллапса.

- Недавно вы выступили с призывом к врачам не молчать и предотвратить катастрофу в Беларуси. Что вы можете сказать о тех, которые эту катастрофу провоцирует?

- Тут можно сказать только одно: это преступление на границе с активным и агрессивным уничтожением собственного народа. Я могу это сравнить только с геноцидом с Руанде в 1994 году.

Только там это делалось вручную, а здесь с помощью эпидемии. Других ассоциаций действия Лукашенко и его пажей у меня не вызывают.

- Лидеры белорусской оппозиции продлили Народный карантин до 30 апреля. Что медики думают об этой кампании?

- Медики думают, что это очень важно и поддерживают Народный карантин. Везде регулярно появляются заявления с призывом «Останьтесь дома!». Медики согласны, что людям нужно проявить сознательность, гражданскую ответственность, отнестись серьезно, как к своему здоровью, так и здоровью родных, друзей, соседей и окружения.

Тогда, возможно, мы сможем избежать не только большого количества жертв, но и сможет размазать эту эпидемию во временных рамках, чтобы у врачей была возможность оказать максимальному количеству людей медицинскую помощь и предотвратить резкие всплески инфекции. Если же они будут, то наша медицина просто не справится.


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