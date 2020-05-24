Бывшая врач из Гомеля: Мы никогда не жили так плохо и так бедно 7 24.05.2020, 21:16

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Крик души пенсионерки.

Жительница Гомеля, которая раньше работала врачом, написала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как выживает на небольшую пенсию:

- В начале 80-х мне выделили дачный участок в шесть соток под Гомелем, тогда у нас в поликлинике многим дали участки, у кого стаж был, - рассказывает она. Приводили с мужем его в порядок, радовались.

Зарплаты и тогда были не очень высокие у нас, и дача была не плохим подспорьем. Но даже тогда не было так плохо, никогда не было, чтобы только дача и кормила. Так и жили, вырастили детей и внуков на этой даче, последние лет пятнадцать там ничего не росло, внук только траву ездил косить и отдыхали там кто когда хотел.

Так продолжалось до прошлого года, потому что дочь осталась без работы, у зятя зарплата смешная, а цены растут очень быстро.

Дача снова начала нас кормить, но нам то тяжело, всё больше дочка там работает. Мы - старики, уже много не сделаем, какая от нас польза, только полить что-то могу, а дед так после инсульта и двигается с трудом.

Этой зимой ели всё больше тыкву и кабачки, кормила дача. В этом году вот опять будем засаживать всё.

Если говорить о нас с мужем, то раньше помогали внуки нам, теперь и нам, и своим родителям.

Внуки живут кто где. Один в Гомеле, один в Минске, один в Германии, там же учился и остался, работает.

Вот вы говорите про коронавирус этот. Я врач, у меня огромный стаж и я понимаю, что нельзя ни нам с дедом, ни дочке с семьей никуда ездить в этих электричках, но выбора нет ведь вообще. Не поедем если, тогда умрём от голода, грабить же не начнешь в таком возрасте. Поэтому и ездим.

Дочка тоже уже почти на пенсии, как и зять. Выйдут на пенсию - еще хуже будет, денег еще меньше станет. Как жить дальше - я не представляю даже, это какое-то проклятие просто.