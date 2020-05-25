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Экс-футболист «Немана» Поль Бебе: Вирус легко подцепить на стадионе

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  • 25.05.2020, 22:44
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Экс-футболист «Немана» Поль Бебе: Вирус легко подцепить на стадионе
Поль Роллан Бебе
Фото: Официальный сайт ФК "Неман"

Камерунский защитник шокирован проведением чемпионата Беларуси во время пандемии.

Экс-защитник «Немана» Поль Бебе поделился мнением о высказываниях Лукашенко про коронавирус, передает «Трибуна».

– Удивляет, что чемпионат Беларуси играется?

– Да, был шокирован, почему в таких условиях продолжают играть в футбол. Ведь этот вирус легко подцепить на стадионе.

Считаю, что для здоровья людей надо прекращать чемпионат. Во Франции начало эпидемии было очень тяжелым. В стране хорошая медицина, но она оказалась не готовой к эпидемии. Сейчас уже приспособились. Не знаю, какая ситуация с больницами в Беларуси, но если ситуация станет критической, будет очень сложно. Этот вирус – не шутка.

– Слышал советы Лукашенко про трактор и водку от коронавируса?

– Да. Я смеялся потом целый день, – сказал Бебе.


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