«Болезнь намного коварнее»: исповедь белоруса, заразившегося COVID в Жировичах 1 27.05.2020, 7:50

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Фото: nn.by

Житель Слонима полагал, что эпидемия его не затронет.

Издание «Газета Слонимская» опубликовало откровения жителя города, заболевшего коронавирусом:

- Некоторые считают, что заразиться коронавирусом могут только люди старшего поколения, остальные если и заражаются, то у них болезнь протекает легко и переносится на ногах. Мой пример покажет, что болезнь намного коварнее, чем может казаться некоторым.

Я почувствовал себя плохо через несколько дней после посещения пасхального богослужения в Жировичах. Во вторник, 21 апреля, появились первые симптомы болезни — слабость, аморфность. Температуру не измерял. Сначала думал, что пройдет утром следующего дня, а потому пораньше лег спать. На следующий день мое состояние усугубилось тем, что стал ощущать озноб — признак температуры больше 38. Мой градусник оказался нерабочим. Появился кашель, он был сухим. Я заволновался и позвонил в регистратуру, чтобы записаться на прием к терапевту. На другом конце провода поинтересовались, по какой причине, и, узнав о моем самочувствии, посоветовали оставаться дома и звонить по экстренному номеру 103.

Примерно через полчаса приехала местный фельдшер — женщина 40-45 лет. Предчувствуя, что у меня может быть коронавирус, надел повязку и вышел навстречу. Мне показалось странным, что пришедшая была без марлевой повязки, перчаток, очков. Ее вид никак не был похож на тех пугающих «космонавтов», которых порой видел в информационных блоках про коронавирус.

Фельдшер сообщила, что получила задание проверить человека, у которого под вопросом Covid-19, но у нее при себе не было никаких средств защиты. В ответ услышала: «Надень шапочку и поезжай!» Достав из сумочки самодельную марлевую повязку, начала «обследование». Процесс не занял много времени, поскольку даже градусника она при себе не имела. Ей было достаточно рассказа с моих слов.

Закончив осмотр, фельдшер продолжила свою работу уже на улице. Она попробовала дозвониться заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Слонимской ЦРБ Владимиру Миско. С ее слов, про все, что связано с ковидом, необходимо безотлагательно сообщать ему. Попытка оказалась напрасной, позвонила на другой номер. Вопрос решался о моей госпитализации. Перед уходом фельдшер взяла мой номер телефона, пообещала позвонить.

Почему-то был уверен, что не заберут в больницу. Еще не до конца осознавал опасность коронавируса. «Ведь я еще молодой, крепкий, меня уж точно не коснется эта болезнь», — думал я. Вспомнил те моменты, когда на просьбы мамы хотя бы надевать повязку дерзко отшучивался и игнорировал предупреждения.

Я включил ноутбук, прилег. Видимо, задремал, потому что, услышав в дверях: «Есть кто дома?» — подскочил. Для меня слова снаружи стали полной неожиданностью: приехали — значит, все-таки положат.

Медсестра в противочумном костюме вошла в дом, прошлась по некоторым комнатам. Измерив температуру (она оказалась 38,3), посоветовала собирать вещи. За три минуты собрать вещмешок человеку, который в последний раз лежал в больнице 26 лет назад, нелегко. Бросив в сумку несколько маек и носков, я совсем забыл о самых необходимых для меня вещах. Впоследствии я просил своих друзей их довезти, но, сразу предупрежу, передачу не получите сразу. Поэтому лучше подготовиться к худшему и собрать вещи заранее.

Что же стоит взять с собой в больницу, если вдруг заболели коронавирусом? Прежде всего, чистое нижнее белье. Желательно несколько пар. В больнице можно пролежать до 33 дней (в зависимости от тяжести протекания болезни). Обязательно соберите средства гигиены, туалетную бумагу, салфетки (в том числе и влажные). Если носите линзы, возьмите контейнер и раствор к нему. Блокнот и ручку, книгу и то, чем вы сможете убить скуку после того, как попадете в палату. Зарядное устройство для мобильного телефона. Полотенце. Чашку, ложку. Градусник. Продукты питания (лучше всего брать с собой те, которые портятся нескоро), воду (питьевую или минеральную), сок, печенье, шоколад, орехи, фрукты и сухофрукты, мед). В питании, как показал мой опыт, вы можете испытывать недостаток первые несколько дней. При коронавирусе аппетит пропадает. Ни в коем случае не берите с собой технику (например, чайники). В лучшем случае сделают замечание. В худшем — отберут. Также запрещено проносить колюще-режущие предметы (нож).

Продолжение будет