закрыть
27 мая 2020, среда, 8:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Болезнь намного коварнее»: исповедь белоруса, заразившегося COVID в Жировичах

1
  • 27.05.2020, 7:50
  • 1,733
«Болезнь намного коварнее»: исповедь белоруса, заразившегося COVID в Жировичах
Фото: nn.by

Житель Слонима полагал, что эпидемия его не затронет.

Издание «Газета Слонимская» опубликовало откровения жителя города, заболевшего коронавирусом:

- Некоторые считают, что заразиться коронавирусом могут только люди старшего поколения, остальные если и заражаются, то у них болезнь протекает легко и переносится на ногах. Мой пример покажет, что болезнь намного коварнее, чем может казаться некоторым.

Я почувствовал себя плохо через несколько дней после посещения пасхального богослужения в Жировичах. Во вторник, 21 апреля, появились первые симптомы болезни — слабость, аморфность. Температуру не измерял. Сначала думал, что пройдет утром следующего дня, а потому пораньше лег спать. На следующий день мое состояние усугубилось тем, что стал ощущать озноб — признак температуры больше 38. Мой градусник оказался нерабочим. Появился кашель, он был сухим. Я заволновался и позвонил в регистратуру, чтобы записаться на прием к терапевту. На другом конце провода поинтересовались, по какой причине, и, узнав о моем самочувствии, посоветовали оставаться дома и звонить по экстренному номеру 103.

Примерно через полчаса приехала местный фельдшер — женщина 40-45 лет. Предчувствуя, что у меня может быть коронавирус, надел повязку и вышел навстречу. Мне показалось странным, что пришедшая была без марлевой повязки, перчаток, очков. Ее вид никак не был похож на тех пугающих «космонавтов», которых порой видел в информационных блоках про коронавирус.

Фельдшер сообщила, что получила задание проверить человека, у которого под вопросом Covid-19, но у нее при себе не было никаких средств защиты. В ответ услышала: «Надень шапочку и поезжай!» Достав из сумочки самодельную марлевую повязку, начала «обследование». Процесс не занял много времени, поскольку даже градусника она при себе не имела. Ей было достаточно рассказа с моих слов.

Закончив осмотр, фельдшер продолжила свою работу уже на улице. Она попробовала дозвониться заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Слонимской ЦРБ Владимиру Миско. С ее слов, про все, что связано с ковидом, необходимо безотлагательно сообщать ему. Попытка оказалась напрасной, позвонила на другой номер. Вопрос решался о моей госпитализации. Перед уходом фельдшер взяла мой номер телефона, пообещала позвонить.

Почему-то был уверен, что не заберут в больницу. Еще не до конца осознавал опасность коронавируса. «Ведь я еще молодой, крепкий, меня уж точно не коснется эта болезнь», — думал я. Вспомнил те моменты, когда на просьбы мамы хотя бы надевать повязку дерзко отшучивался и игнорировал предупреждения.

Я включил ноутбук, прилег. Видимо, задремал, потому что, услышав в дверях: «Есть кто дома?» — подскочил. Для меня слова снаружи стали полной неожиданностью: приехали — значит, все-таки положат.

Медсестра в противочумном костюме вошла в дом, прошлась по некоторым комнатам. Измерив температуру (она оказалась 38,3), посоветовала собирать вещи. За три минуты собрать вещмешок человеку, который в последний раз лежал в больнице 26 лет назад, нелегко. Бросив в сумку несколько маек и носков, я совсем забыл о самых необходимых для меня вещах. Впоследствии я просил своих друзей их довезти, но, сразу предупрежу, передачу не получите сразу. Поэтому лучше подготовиться к худшему и собрать вещи заранее.

Что же стоит взять с собой в больницу, если вдруг заболели коронавирусом? Прежде всего, чистое нижнее белье. Желательно несколько пар. В больнице можно пролежать до 33 дней (в зависимости от тяжести протекания болезни). Обязательно соберите средства гигиены, туалетную бумагу, салфетки (в том числе и влажные). Если носите линзы, возьмите контейнер и раствор к нему. Блокнот и ручку, книгу и то, чем вы сможете убить скуку после того, как попадете в палату. Зарядное устройство для мобильного телефона. Полотенце. Чашку, ложку. Градусник. Продукты питания (лучше всего брать с собой те, которые портятся нескоро), воду (питьевую или минеральную), сок, печенье, шоколад, орехи, фрукты и сухофрукты, мед). В питании, как показал мой опыт, вы можете испытывать недостаток первые несколько дней. При коронавирусе аппетит пропадает. Ни в коем случае не берите с собой технику (например, чайники). В лучшем случае сделают замечание. В худшем — отберут. Также запрещено проносить колюще-режущие предметы (нож).

Продолжение будет


популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн