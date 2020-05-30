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Портал tut.by сообщил о хакерской атаке

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  • 30.05.2020, 9:12
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Портал tut.by сообщил о хакерской атаке

DDoS-атака на сайт началась во время задержания в Гродно блогера Сергея Тихановского.

Портал tut.by вчера вечером заявил о хакерской атаке во время задержания в Гродно народного блогера Сергея Тихановского. Об этом сообщается на странице ресурса в телеграме. Спустя некоторое время сайт возобновил свою работу.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской после милицейской провокации задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского. Кроме народного блогера, после провокации задержали около десятка человек, принимавших участие в разрешенном пикете по сбору подписей.


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