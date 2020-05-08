Фотофакт: Молодая семья из Гродно построила дом из морских контейнеров 8.05.2020, 22:23

Как строятся и устроены железные дома-коробки.

Кто первый придумал использовать морские контейнеры под жилье, мы уже вряд ли узнаем, но идея оказалась жизнеспособной, и теперь дома из контейнеров строят по всему миру. Более того, в Европе на них есть определенная мода и спрос. А недавно журналисты узнали, что железные дома-коробки строят уже и в Беларуси. Знакомьтесь — молодые супруги Станислава и Игорь, владельцы домика из двух морских контейнеров за 30 тысяч долларов. Ребята рассказали tut.by, как строился и как устроен их дом и, главное, тепло ли в нем зимой.

«А может, контейнер?»

Станислава и Игорь с двумя маленькими детьми живут в доме из контейнеров с февраля 2020 года. До этого они снимали квартиру в Гродно. Новоселье справили чуть ли не в тот же день, как с участка уехали строители. Вокруг дома еще не все готово, внутри не все доведено до ума, но это дело наживное, главное, что есть свой дом.

— Мы давно мечтали о собственном жилье, мечтали о собственном доме, — рассказывает Станислава. — Приценивались к квартирам, к домам, выставленным на продажу. Подсчитывали, сколько нужно будет вложить еще в ремонт, и понимали, что не можем себе этого позволить.

При поиске подходящих вариантов в интернете наткнулись на статьи о домах из морских контейнеров — как и из чего они строятся, как в них живут люди, плюсы и минусы.

— Информации много, но реальных строительных фирм, которые бы занимались домами из контейнеров, практически нет, — продолжает Станислава. — По крайней мере в Беларуси мы нашли только одну. Их представитель приехал и рассказал, что и сколько будет стоить, как будет выглядеть. Примерно месяц думали, стоит ли нам соглашаться. Определенно на наш выбор повлияла стоимость — пересчитали все еще раз и решили, что нужно пробовать.

Участок под строительство у ребят уже был — в агрогородке Квасовка, в 15 километрах от Гродно. Проект рисовали совместно с архитектором строительной фирмы. Выбрали вариант на 60 «квадратов» — это как двухкомнатная квартира, только со свободной планировкой. Станислава говорит, что они с мужем распланировали дом под себя, так, как им хотелось. К слову, в доме есть две спальни, санузел, гостиная с мини-кухней. В будущем из гостиной и спален можно будет выйти на террасу, но на нее нужно поднакопить денег.

Планировка до

фото: tut.by

Архитектор проекта Андрей Николаюк рассказывает о нюансах проектирования дома из контейнеров.

— Работа над проектом началась с определения необходимых помещений и функциональных зон будущего дома. Стояла задача предусмотреть максимально открытое пространство для повседневного пребывания и две спальни. Также хотелось, чтобы в доме было много света. Для этого в гостиной и спальнях были предусмотрены панорамные окна на всю высоту помещения. Также важную роль играет правильное расположение дома на участке и ориентация его по сторонам света. Дом был расположен таким образом, что окна одной спальни выходят на восток, второй — на запад, а панорамное окно гостиной — на юг. Получается, во все жилые помещения всегда будет попадать солнечный свет. В зимний период, когда солнце низко, это помогает дополнительно получать солнечное тепло. Летом же, чтобы солнечные лучи не перегревали гостиную в полуденные часы, был предусмотрен увеличенный вынос крыши на южной стороне дома.

Как только проект был согласован в отделе архитектуры, на участке появились строители (в конце декабря 2019 года) и два прибывших морских контейнера.

— Даже когда проект был готов, у нас были сомнения: а не будет ли железо ржаветь и гнить? — говорит Станислава. — Но наши страхи развеяли: контейнеры обработаны так, что не ржавеют даже от контакта с соленой водой, к тому же сверху от атмосферных осадков их будет защищать крыша и вентилируемый фасад. Когда контейнеры привезли на участок, они вовсе не производили впечатление бывших в употреблении, выглядели как новые.

Сборка дома-контейнера

Пока одни работники занимались утеплением дна контейнеров, другие под будущий дом сделали свайно-винтовой фундамент. Потом пригнали кран и поставили на него контейнеры.

Фото: Павел Брылев

Далее строители вырезали и усилили оконные и дверные проемы по проекту. Стены и крышу снаружи утеплили напыляемым пенополиуретаном. После этого установили окна и двери.

Павел Брылев, руководитель компании, которая занимается строительством домов из контейнеров, рассказывает технические подробности и нюансы строительства.

— Дно контейнера утепляется каменной ватой 150 мм и закрывается паропропускаемой мембраной. Пар из ваты выходит, а внутрь влага не попадает. На стены и крышу напыляем пенополиуретан толщиной 50 мм — это примерно равно 100 мм каменной ваты. Пенополиуретаном контейнеры мы обливаем со всех сторон, и получается непрерывный утепленный контур, как в термосе. Изнутри стены утеплили минватой 50 мм и закрыли пароизоляционной пленкой. Это служит также дополнительной шумоизоляцией. Такого утепления в нашем климате достаточно, чтобы в доме было тепло. При большом желании слой утеплителя можно увеличить.

Фото: Павел Брылев

Снаружи дом отделан металлическим фасадом по деревянной обрешетке. Кровля здесь односкатная, из профнастила, дополнительно утепленная 100 мм каменной ваты.

Фото: Instagram @container__homes

Для внутренних перегородок, по словам Павла, можно использовать любые традиционные материалы — блоки, кирпич. Но в доме Станиславы и Игоря перегородки сделали каркасными.

Фото: Instagram @container__homes

В качестве внутренней зашивки использовали ГСП (гипсостружечные плиты). Это очень прочный материал, причем готовый к дальнейшей отделке — после заделки стыков его поверхности можно красить или оклеивать обоями.

— С момента появления строителей и до завершения работ прошло меньше двух месяцев, — говорит Станислава. — Могли бы и быстрее сделать, если бы не «каникулы» у строителей после Нового года. И тем не менее 11 февраля в доме было все готово к проживанию: электрика разведена, сантехника подключена. В санузлах и в зоне кухни — плитка, в остальных комнатах — уложен ламинат. Во всех помещениях — натяжные потолки. По сути, нам нужно было только мебель завезти. Если бы мы купили квартиру, то в ней невозможно было бы жить с двумя маленькими детьми, потребовался бы еще ремонт, на который денег уже не хватило бы. Плюс нужно было бы платить за съемную квартиру, проценты за кредит. А здесь за 30 тысяч мы получили дом с полной отделкой, а не пустую коробку.

Как только строители закончили, семья чуть ли не в тот же день собрала вещи в квартире и переехала в новый дом. При этом отопление еще не работало — подключать электрокотел к существующей электролинии пока нельзя. Это новоселов не остановило — отапливали дом двумя обогревателями.

— Включаем их только ночью — днем дом прогревается за счет больших окон, — говорит Станислава. — Дом расположен таким образом, что солнце по очереди нагревает комнаты и тепло долго сохраняется. Сейчас ночью плюсовые температуры и обогреватели вовсе не включаем. Первые несколько дней после заселения мы отмечали конденсат в углах дома, куда не доходило солнце, но когда дом прогрелся, этой проблемы не стало.

Сейчас из коммуникаций на участке есть только электричество и скважина, ведутся работы по обустройству автономной канализации. По улице есть газ, но ребята планируют отапливаться электричеством по дешевому тарифу — уже подали документы на выделение необходимой мощности. В доме нет радиаторов — во всех комнатах сделали водяные теплые полы.

Первые впечатления

Станислава говорит, что когда на их участок привезли контейнеры и начали их устанавливать, на участке собрались бабушки со всего агрогородка — для них это было в диковинку.

— Для тех знакомых, что строят дома из блоков и кирпичей, было дико, что мы выбрали дом из железяки. Каждый был со своим мнением: что дом не дышит, что он заржавеет, что отделка вздуется и отвалится. Теперь те, кто сомневался в нашем доме на этапе строительства, приезжают и удивляются: классно, быстро, тепло, сухо и, главное, дешевле квартиры или дома. Были и те, кто говорил, что мы замерзнем, ведь стены, потолок, пол — железные. А мы даже без электрокотла ни разу не замерзли. Бабушка в соседнем доме еще и днем печь топит, а мы нет, у нас тепло. Люди наконец-то поняли, что это обыкновенный дом, как любой другой, только строится быстро.

Снаружи дом не полностью готов — Станислава и Игорь мечтают обустроить террасы, как и было запланировано в проекте. В этом году вокруг дома будет огород, но на следующий запланировано благоустройство и перед террасой появится газон. Пока же на нее нет денег.

Вентиляция в доме как таковой нет, но это не проблема — приоткрыл окно и дом проветрился. При желании можно установить вентилятор с обратным клапаном

По словам владельцев, сейчас размер дома их полностью устраивает. Но если через несколько лет им захочется расшириться, то с этим проблемы нет. Нужно будет присоединить еще несколько контейнеров — сверху поставить как второй этаж или сбоку.

Зачем белорусу морской контейнер?

Павел Брылев по образованию инженер-строитель и до того, как ввязаться в новое для себя дело, работал на привычных нам строительных объектах. Но в какой-то момент обратил внимание на европейскую моду на малогабаритные дома из морских контейнеров.

— При дикой популярности во всем мире у нас в стране эта ниша была абсолютно свободна. Начал штудировать информацию, считать рентабельность — все расчеты говорили о том, что это актуальное направление. И даже наш климат не помеха — у канадцев он более суровый, но это не мешает им быть законодателями моды в строительстве домов-контейнеров.

Павел не сразу начал строить дома-контейнеры — обучение и стажировку он проходил за границей. Первый же его построенный объект находится в Черногории — там он за 5 месяцев собрал из морских контейнеров настоящую виллу в два этажа с бассейном. Теперь она сдается туристам — по 350 евро за сутки, а в межсезонье там живут владельцы с двумя детьми.

— Первые белорусские заказы — это маленькие домики для дачи, из одного-двух контейнеров. Люди не воспринимали их как полноценное жилье. Постепенно мнение стало меняться: заказчики увидели, что в итоге они получают дом для круглогодичного проживания, с такими же инженерными системами и удобствами, отделкой, как и в традиционном доме из газосиликата.

Павел говорит, что в самом начале были опасения, утвердят ли проекты его домов в отделе архитектуры. Но опасения оказались напрасны.

— Там понимают, что это то же самое каркасное строительство, только каркас железный. Есть архитекторы, которые подолгу расспрашивали в своих кабинетах про дома, конструкцию, устройство, но делали это чисто из любопытства — не каждый день им на согласование приносят проект дома из морских контейнеров.

Контейнер контейнеру рознь

У нас портов нет, но купить морской контейнер не проблема — можно найти в объявлениях. Однако у нас они стоят ощутимо дороже, чем в Литве, Польше или России.

— Дешевые тоже можно найти, но такие уже свой ресурс исчерпали — пару раз выезжал посмотреть контейнеры на рынок в Ждановичи и убедился, что это уже прогнившие ящики и для строительства не годятся. Во-вторых, в хорошем состоянии контейнеры стоят дорого — дешевле привезти из России или Литвы. Средняя стоимость контейнера с доставкой — примерно 6 тысяч рублей. В Беларуси дороже — от 8 тысяч. Казалось бы, разница в цене не столь велика, но нужно помнить, что речь идет о бюджетном строительстве, каждая копейка учтена.

Ну и в-третьих, для строительства дома нужен определенный тип контейнеров — 40-футовые, с увеличенной высотой (High Cube). Именно такие контейнеры подходят для строительства дома, так как после чистовой отделки высота потолков получается не менее 2,5 метра. Однако для строительства, например, бани, кафе, офиса, мини-маркета и других похожий зданий можно использовать обычные контейнеры.

В основе контейнера лежит прочный каркас, сваренный из стальных балок. Нижним основанием каркаса служат продольные и поперечные балки, к которым по углам приварены боковые ребра. Обшивка выполняется из стальных антикоррозийных листов с гофрированным профилем, изготовленных из легированной стали, толщина стенок — 3 мм. На железо нанесено лакокрасочное покрытие по всему периметру, которое надежно защищает от коррозии, контейнер прослужит в качестве дома еще как минимум 50 лет.

Есть и определенные фобии при выборе контейнеров: а вдруг в нем перевозили радиоактивные грузы?

— Обычно такие контейнеры обозначаются специальной табличкой, и их мы в строительстве не используем. Дополнительно контейнер можно проверить по общедоступной базе — узнать, когда и что в нем перевозилось.

Первый же дом-дача из морского контейнера находится в Гомеле. О нем у Павла отдельная история.

— Заказчик сказал, что сам изготовит винтовой фундамент, поэтому когда мы уже везли дом с производства, то увиденный «фундамент» нас неприятно удивил. Дело в том, что вопреки нашему техзаданию, вместо 8 свай было вкручено только 6. Но главная проблема заключалась в другом — они были закручены не на два метра в грунт, а всего на метр. Поэтому над землей торчали двухметровые трубы, и на них заказчик настоятельно просил ставить дом. Никакие объяснения, что так нельзя, не действовали. В итоге заказчик написал расписку, что берет ответственность на себя. После установки, как и ожидалось, контейнер раскачивался при сильном ветре, как на волнах, — внутри было реально страшно работать. В итоге сваи дополнительно укрепили, а в пространстве под контейнером заказчик организовал летнюю кухню.

Потом был домик в Корме, несколько отправились в Россию. Самый крупный объект находится под Минском — он состоит из 7 контейнеров, в два этажа (сейчас находится в процессе строительства).

Сколько же стоит построить дом из контейнеров? Павел говорит, что в среднем (по опыту выбранных отделочных материалов заказчиками) получается по 500 долларов за «квадрат». И это с чистовой отделкой.