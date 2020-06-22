«Люди, я с вами»: певица Дакота поддержала протесты в Беларуси 2 22.06.2020, 9:05

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ФОТО: INSTAGRAM.COM/RITADAKOTA

Свое отношение она высказала с помощью стихотворения Владимира Жилки.

Свое отношение к политическим событиям в Беларуси певица Рита Дакота высказала на своей странице в Инстаграме и разместила стихотворение Жилки.

«Это стихотворение Владимира Жилки, которое передает весь мою боль о событиях, которые сейчас происходят в моей родной стране.

Я три раза сегодня писала этот пост. С четвертой попытки мысли таки улеглись в предложения.

Думаю, все слышали о событиях, которые происходят сейчас в Беларуси. Это страшно. И больно. От несправедливости сводит челюсть.

Беларусь — мой дом. Моя Родина. Кусок моего сердца. В каких бы странах я ни получала признание — я белоруска и очень горжусь этим. Я девчонка с Комаровки.

Мое сердце обливается кровью от того, что я вижу сейчас. Как мне жаль людей… Моя душа болит вместе с вашими.

Моя Мия сейчас в Минске у бабушки. Мы живем в центре, недалеко от стеллы. И мне страшно осознавать, что я не смогу просто погулять со своим ребенком вечером в парке и остаться в безопасности, когда поеду ее забирать от бабушки через неделю.

Что не смогу вечером прогуляться по проспекту с Викой. Мне страшно за родных, за друзей, я в ужасе и в шоке..

Я не знаю, что я могу сделать, чтобы поддержать свой народ. Я не революционер, не оппозиционер и не политический рупор. Я и вовсе не хотела высказываться об этом до последнего, осознавая (особенно после ситуации с Региной), какая армия пойдет за мной, что бы я ни сказала. Меня заклевали даже после последнего поста с татуировками, что я развожу секту и зомбирую «поклоняющихся мне людей идти за собой». Поэтому я отныне следую совету Матери Терезы: никогда не участвовать в митинге «против войны», если можно участвовать в митинге «за любовь».

Осознавая свою ответственность, я фильтрую каждое сказанное слово. Призывать к чему-то не могу и не хочу. Я хочу, чтобы вы оставались в безопасности в первую очередь, и во вторую — делали то, что велит вам сердце и совесть.

Лучшее, что я могу сделать для своих белорусских китов — это как можно скорее приехать с концертом и обнять вас своей музыкой. Наверное, это вообще единственное верное, что может делать артист и музыкант.

Я очень верю в то, что в этот раз справедливость таки восторжествует. И что ради этой справедливости не будет прошиваться кровь и не будут рушиться людские жизни.

Люди, я с вами», — написала Дакота.