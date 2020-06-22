«Люди, я с вами»: певица Дакота поддержала протесты в Беларуси

«Люди, я с вами»: певица Дакота поддержала протесты в Беларуси2
- 22.06.2020, 9:05
- 5,251
Свое отношение она высказала с помощью стихотворения Владимира Жилки.
Свое отношение к политическим событиям в Беларуси певица Рита Дакота высказала на своей странице в Инстаграме и разместила стихотворение Жилки.
«Это стихотворение Владимира Жилки, которое передает весь мою боль о событиях, которые сейчас происходят в моей родной стране.
Я три раза сегодня писала этот пост. С четвертой попытки мысли таки улеглись в предложения.
Думаю, все слышали о событиях, которые происходят сейчас в Беларуси. Это страшно. И больно. От несправедливости сводит челюсть.
Беларусь — мой дом. Моя Родина. Кусок моего сердца. В каких бы странах я ни получала признание — я белоруска и очень горжусь этим. Я девчонка с Комаровки.
Мое сердце обливается кровью от того, что я вижу сейчас. Как мне жаль людей… Моя душа болит вместе с вашими.
Моя Мия сейчас в Минске у бабушки. Мы живем в центре, недалеко от стеллы. И мне страшно осознавать, что я не смогу просто погулять со своим ребенком вечером в парке и остаться в безопасности, когда поеду ее забирать от бабушки через неделю.
Что не смогу вечером прогуляться по проспекту с Викой. Мне страшно за родных, за друзей, я в ужасе и в шоке..
Я не знаю, что я могу сделать, чтобы поддержать свой народ. Я не революционер, не оппозиционер и не политический рупор. Я и вовсе не хотела высказываться об этом до последнего, осознавая (особенно после ситуации с Региной), какая армия пойдет за мной, что бы я ни сказала. Меня заклевали даже после последнего поста с татуировками, что я развожу секту и зомбирую «поклоняющихся мне людей идти за собой». Поэтому я отныне следую совету Матери Терезы: никогда не участвовать в митинге «против войны», если можно участвовать в митинге «за любовь».
Осознавая свою ответственность, я фильтрую каждое сказанное слово. Призывать к чему-то не могу и не хочу. Я хочу, чтобы вы оставались в безопасности в первую очередь, и во вторую — делали то, что велит вам сердце и совесть.
Лучшее, что я могу сделать для своих белорусских китов — это как можно скорее приехать с концертом и обнять вас своей музыкой. Наверное, это вообще единственное верное, что может делать артист и музыкант.
Я очень верю в то, что в этот раз справедливость таки восторжествует. И что ради этой справедливости не будет прошиваться кровь и не будут рушиться людские жизни.
Люди, я с вами», — написала Дакота.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гэта верш Уладзiмiра Жыткi, якi передае усю маю боль про падзеi, якiя зараз адбываюцца у маёй родной краiне.. ⠀ (Далее будет русский, чтобы поняли все..) ⠀ Я 3 раза сегодня писала этот пост. С 4 попытки мысли таки улеглись в предложения. ⠀ Думаю, все слышали о событиях, которые происходят сейчас в Беларуси. Это страшно. И больно. От несправедливости сводит челюсть. ⠀ Беларусь 🇧🇾 - мой дом. Моя Родина. Кусок моего сердца. В каких бы странах я ни получала бы признание - я белоруска и очень горжусь этим. Я бульба, девчонка с Комаровки. ⠀ Мое сердце обливается кровью от того, что я вижу сейчас. Как мне жаль людей... Моя душа болит вместе с вашими. ⠀ Моя Мия сейчас в Минске у бабушки. Мы живём в центре, недалеко от стеллы. И мне страшно осознавать, что я не смогу просто погулять со своим ребёнком вечером в парке и остаться в безопасности, когда поеду ее забирать от бабушки через неделю. Что не смогу вечером прогуляться по проспекту с Викой. Мне страшно за родных, за друзей, я в ужасе и в шоке.. ⠀ Я не знаю, что я могу сделать, чтобы поддержать свой народ. Я не революционер, не оппозиционер и не политический рупор. Я и вовсе не хотела высказываться об этом до последнего, осознавая (особенно после ситуации с Региной), какая армия пойдёт за мной, чтооооо бы я ни сказала. Меня заклевали даже после последнего поста с татуировками, что я развожу секту и зомбирую ‘поклоняющихся мне людей идти за собой’ 🤦🏼♀️. Поэтому, я отныне следую совету Матери Терезы - никогда не участвовать в митинге ‘против войны’, если можно участвовать в митинга ‘за любовь’. ⠀ Осознавая свою ответственность, я фильтрую каждое сказанное слово. Призывать к чему-то не могу и не хочу. Я хочу, чтобы вы оставались в безопасности в первую очередь, и во вторую - делали то, что велит вам сердце и совесть. ⠀ Лучшее, что я могу сделать для своих беларусских китов - это как можно скорее приехать с концертом и обнимать вас своей музыкой. Наверное, это вообще единственное верное, что может делать артист и музыкант. ⠀ Я очень верю в то, что в этот раз справедливость таки восторжествует. И что ради этой справедливости не будет прошиваться кровь и рушится людские жизни. ⠀ Люди, я с вами 🇧🇾.. Video: @marakesha