Сегодня в Киеве пройдет акция солидарности с Беларусью 23.06.2020, 17:45

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В столице Украины поддержат стремление белорусов к переменам.

Cегодня в столице Украины Киеве пройдет акция солидарности с Беларусью. Как сообщили организаторы сайту Сharter97.org, митинг состоится напротив посольства Беларуси в Украине. Время сбора — 19.30. Участники акции потребуют освободить политических заключенных, остановить репрессии, провести честные выборы, предоставить журналистам свободу освещать события в стране.