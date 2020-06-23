Сегодня в Киеве пройдет акция солидарности с Беларусью
23.06.2020, 17:45
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В столице Украины поддержат стремление белорусов к переменам.
Cегодня в столице Украины Киеве пройдет акция солидарности с Беларусью. Как сообщили организаторы сайту Сharter97.org, митинг состоится напротив посольства Беларуси в Украине. Время сбора — 19.30. Участники акции потребуют освободить политических заключенных, остановить репрессии, провести честные выборы, предоставить журналистам свободу освещать события в стране.
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