Житель Шарковщины: Даже старенькая бабушка готова взяться за вилы 1 24.06.2020, 19:00

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Сметут белорусы его в этом году.

Эмоциональный рассказ читателя группы «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке»:

- Живу в Витебской области, в небезызвестном самом нищем районе – Шарковщина. Скажу так, что те люди, кто еще не спился, настроены очень решительно. Люди уже не знают, что делать от безысходности и бедности. Все прекрасно понимают, кто довёл их до такой жизни и как они могли жить, сложись ситуация иначе.

Тут многие восхищаются тем, что белорусы просыпаются. Да, несомненно, это прекрасно! Даже старенькая бабушка готова браться за вилы, только потому, что ее внуки не могут найти работу, живут в нищете.

У нас на селе многие говорят о том, что терять им больше нечего, что такая жизнь – это и не жизнь даже. Люди оказались в такой ситуации, что готовы использовать последний шанс, только для того, чтобы убрать того, кто забрал почти три десятка лет их жизни.

Такой небывалый накал ненависти в белорусском обществе, что я такого и не встречал. А, что еще хотеть от доведенных до края людей? Сметут они его в этом году.