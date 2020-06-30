Трагедия в Минске: девочку выбросил в окно бывший муж ее матери 42 30.06.2020, 14:02

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Стали известны подробности ЧП на Грибоедова.

Самая страшная новость дня прилетела из Минска. В сообщении СК говорится, что около жилого дома по улице Репина обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты. Плюс ко всему следователи нашли тело собаки, которую также выбросили из окна. Стали известны подробности трагедии, пишет onliner.by.

Появляется мужчина в темной кепке. Он ведет себя агрессивно. Разгоняет присутствующих, кидается на журналистов, кричит: «Тут вам не цирк, уберите технику. Вызовите милицию! Я уже сидел и еще раз отсижу». Оказывается, он — друг женщины, у которой сегодня погиб ребенок. Мужчина пытается закурить. У него дрожат руки.

Как стало известно, сегодня мать погибшей девочки собиралась подать документы в загс с другим мужчиной. Оставили ребенка и собаку с бывшим мужем. Они вместе уже не жили, спали в разных комнатах, она по чуть-чуть вывозила вещи, рассказывает знакомый семьи. Разошлись нормально. Договорились о днях, в которые отец может забирать ребенка. Сегодня как раз был его день.

До загса, правда, никто так и не доехал.

Молодоженам позвонили со скорой и рассказали, что произошло. Почему отец ребенка решился на такой шаг, неизвестно. По словам знакомого семьи, человек занимался бизнесом. Владел двумя парикмахерскими в Польше. Не пил, не использовал наркотики, иначе его бы не оставили один на один с ребенком.