«Лукашенко и все его структуры уже за рамками истории» 7.06.2020, 15:29

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На пикетах по всей Беларуси звучат жесткие высказывания в сторону властей.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Минчанин рассказал, почему решил придти на Комаровский рынок на сбор подписей за альтернативных кандидатов:

- Я хотел бы высказать солидарность и уважение к тем, кто выходит и говорит. Одновременно вызывают рвотный рефлекс высказывания околоспортивных, околобэтэшных, околовластных структур, которые несут ересь, потому что они уже давно не в большинстве. Они сейчас за рамками истории и все, что происходит уже задней скорости не даст.

В людях уже накопилось. Лукашенко, уходи! Сергею Тихановскому – свободу! И всем политическим арестантам, которых за последнее время «упаковали» – всем свободу!

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.